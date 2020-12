Performance RT : Spiderman tourne en 60 FPS avec ray-tracing sur PS5

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Lorsque Marvel's Spider-Man: Miles Morales a été lancé sur PS5 le mois dernier, il proposait deux options : Fidelity et Performance Mode. Le premier proposait le ray-tracing mais verrouillait l'expérience à 30 images par seconde. Le dernier, quant à lui, abandonnait le ray-tracing au profit des 60 images par seconde. Un choix cornélien entre gameplay et graphismes. Maintenant, le développeur Insomniac a introduit une troisième option appelée Performance RT.

Le Ray-Tracing en 60 FPS sur Spiderman Miles Morales

Ce nouveau mode se veut être le «meilleur des deux mondes» qui combine le ray-tracing et une fluidité de 60 images par seconde. Pour y parvenir, cependant, vous devrez sacrifier "la résolution de la scène, la qualité de réflexion et la densité des piétons", selon une description des paramètres du jeu.



Alors, que devriez-vous choisir ? Tout dépend de votre préférence. Certains s'orienteront toujours vers les meilleurs visuels possibles. Si c'est vous, le mode Fidelity est toujours la voie à suivre. Pour ceux qui aiment le gameplay à 60 images par seconde, la décision sera un peu plus difficile. Cela vaut la peine d’expérimenter les deux pour voir ce que vous pouvez sacrifier car vous n'aurez pas (encore) la 4K avec ray-tracing et 60 images par seconde.



Les fans de fluidité opteront pour le mode Performance RT quand les hésitants conserverons le mode Performance d'origine pour avoir un meilleur équilibre entre fluidité et détails pour vos yeux.

Our new update overnight introduced Performance RT mode on PS5. 60fps and ray-tracing! https://t.co/SSRy9vq9Aw — Insomniac Games (@insomniacgames) December 9, 2020



Voilà encore une option qui rapproche la PS5 des PC, comme nous l'expliquions dans notre test de la PlayStation 5.