Rumeur : L'iPad 9 avec un écran de 10,5" et un stockage doublé au printemps

Julien Russo

On peut le dire... 2020 a été une année de folie avec toutes les nouveautés que l'on a eu ! L'année prochaine devrait être encore plus folle avec l'arrivée de nouveaux AirPods et AirPods Pro dès le premier trimestre. D'après un récent rapport de cnBeta, cela pourrait ne pas être les seules nouveautés pour ce début d'année. La firme de Cupertino aurait décidé de rafraîchir sa gamme d'iPad au tarif le moins cher.

Un iPad d'entrée de gamme avec un plus grand écran et un stockage doublé

La guerre sur le marché des tablettes est de plus en plus intense, Apple se fait manger des parts de marché chaque année par des concurrents qui n'hésitent plus à brader leurs tablettes pour attirer les consommateurs. Comme vous pouvez le voir, la firme ne se laisse pas faire et innove aussi bien dans ses modèles haut de gamme que ceux aux tarifs plus accessibles.

Dès le printemps 2020, Apple devrait proposer un renouvellement sur sa gamme "iPad", au programme nous devrions retrouver un écran légèrement plus grand avec un passage du 10,2 pouces à 10,5 pouces et surtout un stockage de base qui passera de 32 Go à 64 Go.

Selon cnBeta qui publie le rapport chinois :

Selon les "nouvelles exposées", un iPad de nouvelle génération (iPad 9 si vous comptez) sortira au printemps 2021. Le rapport indique qu'il sera doté d'un écran LED de 10,5 pouces, tout en conservant le design de base du modèle actuel, y compris le Touch ID traditionnel. Le rapport indique toutefois que le corps sera plus mince et plus léger.

En interne, le rapport indique que l'iPad sera doté de la puce A13 d'Apple de l'iPhone 11, ainsi que de 4 Go de RAM et d'une configuration de stockage de démarrage de 64 Go.

Des caractéristiques intéressantes... La puce A13 (présente dans les iPhone 11) et la présence de 4 Go de RAM devraient apporter des performances supérieures par rapport aux tablettes concurrentes au même prix.

D'après le rapport, la prise Lightning serait toujours de la partie, pas de passage en USB-C pour l'iPad 9, Apple n'est pas encore prêt à sauter le pas comme pour l'iPad Pro.

Le rapport ne parle pas des tarifs pour l'iPad 9, mais il y a de fortes chances que la firme de Cupertino reprenne les mêmes que l'iPad actuel, pour rappel il s'agit de l'entrée de gamme, le but n'étant pas de faire gonfler les tarifs comme avec l'iPad Pro, mais de maintenir un prix accessible.

À l'heure actuelle, l'iPad 8 est disponible à 389€ pour la capacité de 32 Go et 489€ pour le 128 Go.