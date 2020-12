Disney+ annonce une section adulte "Star" et 86,8 millions d'abonnés

Ça fait maintenant 1 an et 1 mois que Disney+ est disponible, après un lancement qui a commencé par les États-Unis et qui s'est propagé dans le monde entier, l'heure du bilan est arrivé ! Le groupe a profité de la Journée des investisseurs Disney pour dévoiler quelques chiffres clés sur la bonne santé de son service de streaming, mais a aussi annoncé une toute nouvelle section avec une tonne de nouveaux contenus !

Disney+ dévoile Star et une croissance impressionnante

Mais qui arrêtera Disney+ ?

Le service de streaming qui vient de fêter son premier anniversaire bat tous les records en termes de croissance, mais aussi de popularité !

Disney vient d'annoncer il y a quelques heures de magnifiques résultats en ce qui concerne le nombre d'utilisateurs de Disney+.

Pour rappel, le mois dernier Disney+ annonçait 73,7 millions d'abonnés. En seulement un mois, ce chiffre a explosé et le groupe dévoile aujourd'hui avoir atteint 86,8 millions d'abonnés qui se sont soit inscrit à l'offre annuelle ou mensuelle.

Si cette croissance parait spectaculaire, elle peut s'expliquer par le confinement qui a touché de nombreux pays ou encore les week-ends en famille qui s'organisent à la maison à cause des déplacements limités.



Depuis sa création, Disney+ connait des périodes de fortes affluences où les souscriptions aux abonnements s'accélèrent, ça a été le cas par exemple entre fin mars et début avril quand le service a connu une croissance de 16,5 millions de nouveaux abonnés en seulement 10 jours. Même Netflix ne réalise pas une telle performance...

Lancement de "Star"

Pour la première fois de son histoire, Disney+ va augmenter de prix !

Lors des annonces, le géant du streaming a annoncé une nouvelle catégorie qui va apporter du contenu supplémentaire. Comme vous avez pu le constater, Disney+ a un catalogue à 70% (environ) dédié aux plus jeunes, les contenus pour les adultes se font rare et c'est clairement le point faible face aux concurrents comme Netflix, Prime Vidéo ou encore Apple TV+.

Pour que Disney+ intéresse toute la famille du plus petit au plus grand, le service de streaming a eu l'idée de lancer Star.



Pour seulement 2€ de plus par mois, la catégorie Star vous permettra d'accéder à des contenus plus matures, vous retrouverez des films et séries des autres divisions de Disney. C'est-à-dire des programmes de ABC, 20th Century Studios, Searchlight, Freeform ou encore FX. Oui... Disney+ aura attendu 1 an pour mettre toutes ses cartes sur la table !

Pour plaire à la Commission européenne, Disney+ a aussi annoncé produire plus de contenus hors des États-Unis, tout comme Netflix vous allez prochainement retrouver dans cette catégorie des séries et films qui ont été tournés en Espagne, France, Italie, Allemagne, Portugal... Disney va repérer les talents européens et collaborer avec eux pour de magnifiques projets à venir.



La catégorie Star ne sera pas accessible à tout le monde. Le groupe sait que vous avez donnez les codes de Disney+ à vos enfants, comme ça ils peuvent se connecter où ils veulent et même faire profiter leurs amis grâce au partage de compte !

Pour éviter que des enfants accèdent à des contenus qui peuvent s'avérer choquant pour eux, Disney+ va limiter l'accès à Star, un système de "code parental" va se mettre en place dès le lancement de la catégorie.



La catégorie Star sera lancée le 23 février prochain en Europe, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'intégration aura directement lieu sur l'écran d'accueil de Disney+. Un paiement supplémentaire de 2€/mois vous sera demandé pour accéder au catalogue secondaire !

De nouveaux contenus vont débarquer

Et c'est pas fini...

Disney a également annoncé d'autres nouvelles très excitantes pour son service de streaming.

Comme vous le savez probablement, Disney a un calendrier bien chargé, l'entreprise travaille sur ces futures productions que vous verrez au cinéma et sur Disney+ en 2023, 2024, 2025... Le groupe a annoncé que 10 nouvelles séries Marvel, 10 nouvelles séries Star Wars, 10 nouveaux films Disney ainsi que plusieurs séries Pixar arriveront dans les prochaines années exclusivement sur Disney+.

Raya et le dernier dragon

Le 5 mars 2021, un nouveau film Disney débarquera au cinéma et en Premier Acess sur Disney+. Comme pour la collaboration entre Warner Bros et HBO Max, Disney a choisi de sortir ses films au cinéma et en simultanée sur sa plateforme de streaming, une technique simple et efficace pour limiter les pertes liée au Covid--19.

Only Murders in the Building

On vous l'a dit, Star va être une bouffée d'air frais en contenu pour adulte. Disney+ va proposer dans Star et sur Hulu la série Only Murder in the Building. Il s'agit d'un programme inédit qui mettra en scène Steve Martin et la magnifique (et populaire dans l'univers Disney) Selena Gomez !

Petite déception, Disney n'a livré aucune synopsis ou bande-annonce. Encore un peu de patience...



Dans les autres programmes originaux qui seront lancés sur Star et Hulu, on retrouve The Dropout qui racontera l'histoire d'un escroc avec Kate McKinnon en rôle principal.

Il y aura aussi Dopesick, une nouvelle série dramatique inspirée d'événements réel. Dans le casting on retrouvera Michael Keaton, Peter Sarsgard et Rosario Dawson.

Dernière pépite de Star et Hulu, c'est Nine Perfect Strangers, une série passionnante avec Melissa McCarthy et Nicole Kidman.

Disney+ va être lancé dans de nouveaux pays

1 an après sa première disponibilité aux États-Unis, le service de streaming de Disney n'est pas encore lancé partout. Disney a annoncé la disponibilité de son service de streaming dès 2021 à Hong Kong, en Corée du Sud, en Europe de l'Est et dans plein d'autres pays !

La bonne nouvelle c'est que de nouveaux utilisateurs pourront regarder Disney+ sans utiliser de VPN, c'est merveilleux.



On peut le dire... Disney nous a mis des étoiles dans les yeux ce soir !

Disney+ est disponible à un tarif de 6,99€/mois ou 69,99€ à l'année.

