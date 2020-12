Le bug des messages SMS sur iOS 14 prend de l’ampleur

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

50

Le bug sur les notifications de SMS continue d'affecter les utilisateurs d'iPhone sous iOS 14. Alors que le problème semblait au départ être exclusif à la série des iPhone 12, il affecte finalement presque tous les modèles d'iPhone exécutant iOS 14 - et les premiers signes indiquent qu'iOS 14.3 ne résout pas le problème non plus.



Les notifications manquantes des messages sous iOS 14

Le problème de sms a été récemment signalé par de nombreux utilisateurs sur la plupart des sites spécialisés comme iSoft, et il continue de gagner du terrain sur les forums d'assistance d'Apple, Reddit et d'autres forums en ligne. Le problème signalé par de nombreux utilisateurs est qu'ils ne reçoivent pas les notifications des SMS entrants et des iMessages.



En effet, le système n’indique pas à l’utilisateur qu’un message est arrivé, ni par un son, ni par un badge ou une notification. Il faut alors ouvrir l’application Message pour vérifier manuellement si l’on a reçu ou non un texto. A la rédaction, nous sommes trois à subir ce désagrément sur iPhone 12 mais aussi iPhone 11.



Et nous sommes loin d’être les seuls puisqu’un fil de discussion sur les forums d'assistance d'Apple comprend plus de 40 pages de plaintes d'utilisateurs concernés. Les utilisateurs ont essayé une variété de correctifs potentiels, mais aucun d'entre eux ne semble permanent.

Les notifications texte / vibrations ne fonctionnent pas en mode silencieux avec écran verrouillé sous iOS 14 sur mon iPhone 11 Pro Max. Cependant, je reçois des vibrations / notifications sur mon Apple Watch 4, qui est également en mode silencieux.

Un autre utilisateur écrit :

Mon iPhone ne me prévient plus des SMS entrants et de certains appels téléphoniques. Je me suis assuré que tous mes paramètres étaient correctement configurés. Il s'agit d'un nouveau problème qui a commencé directement après la mise à jour 14. Il y a beaucoup d'articles sur le même problème, mais je n'ai remarqué aucune résolution.

Pourtant, les notes de version d'Apple pour iOS 14.2.1, publiées le mois dernier, indiquaient que la mise à jour résolvait un problème où «certains messages MMS pouvaient ne pas être reçus». Cela a finalement résolu un bogue distinct affectant les utilisateurs d'iPhone 12, et non ce bogue iOS 14 plus répandu affectant un plus large éventail d'utilisateurs.



Pire, d’après nos essais, ce problème n’est pas résolu dans la bêta d'iOS 14.3.



Apple est susceptible de publier iOS 14.3 au public lundi ou mardi, il est donc possible que l'entreprise soit en mesure d'implémenter un correctif de dernière minute dans cette mise à jour. Sinon, les utilisateurs concernés attendront jusqu'à iOS 14.3.1 ou une version ultérieure pour un correctif pour ce bogue de Messages.



Vous êtes affectés par ce problème de sms ? Dites-nous sur quel iPhone et quelle version précise dans les commentaire.