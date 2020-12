App Store : un enfant dépense 16 000 $ avec l'iPad de ses parents

Alexandre Godard

Histoire assez insolite qui s'est déroulée aux Etats-Unis, un enfant de 6 ans à dépensé plus de 16 000 $ sur l'iPad de sa mère. Une story qui a durée plusieurs mois avant que sa mère et la banque ne comprennent d'où venaient les achats.

Georges n'aura pas de cadeaux à Noel

Certains attendent Noel pour ouvrir les cadeaux et d'autres se font plaisir bien avant même si dans ce cas précis, ça a tourné à la catastrophe. George Johnson, un enfant américain âgé de 6 ans a dépensé plus de 16 000 $ sur le jeu Sonic Forces sur l'iPad de sa mère.



Pendant qu'elle travaillait à domicile au mois de juillet 2020, à cause de la pandémie de coronavirus, elle s'est aperçue que son compte PayPal ainsi que sa banque retiraient des sommes exorbitantes de son compte personnel. Elle s'est donc empressée de contacter sa banque afin de signaler une potentielle fraude et par la suite déposer une plainte.

Elle a déclaré :

La façon dont les charges sont regroupées a rendu presque impossible [de comprendre] qu'elles provenaient d'un jeu.

Après une enquête approfondie de plusieurs mois, ce n'est qu'en Octobre que sa banque l'a contactée pour lui expliquer que tous les prélèvements provenaient de son compte Apple et donc de l'App Store. C'est donc seulement à ce moment-là qu'on lui a expliqué que tous ces achats avaient été effectués sur le jeu Sonic Forces, ce qui lui a directement fait comprendre que l'auteur de ces achats n'était autre que son fils Georges.



L'histoire ne s'arrête pas là puisque après avoir découvert cela, elle a bien évidemment décidé de s'entretenir avec Apple pour demander un éventuel remboursement en vue de la situation. Chose à laquelle la marque à la pomme a tout simplement répondu de manière négative, prétextant une demande au-delà des 60 jours officiels de réclamation..

Ils m'ont dit que, parce que je n'ai pas appelé dans les 60 jours suivant les accusations, ils ne pouvaient rien faire. La raison pour laquelle je n'ai pas appelé dans les 60 jours est que Chase (la banque) m'a dit qu'il s'agissait probablement d'une fraude.

Elle a par la suite expliquée qu'elle ne savait pas que l'on pouvait mettre en place un contrôle parental afin d'éviter les bêtises et les abus des enfants sur les appareils électronoiques :

Évidemment, si j'avais su qu'il y avait un cadre pour cela, je n'aurais pas permis à mon enfant de 6 ans de courir jusqu'à près de 20 000 $ de frais pour des bagues en or virtuelles.

Quoi qu'il en soit, cette histoire (une de plus) nous fait repenser à quel point il faut faire attention avec les enfants sur tout ce qui touche à l'électronique, non seulement sur l'accès à certains contenus mais aussi l'accès en quelques cliques aux coordonées bancaires... Même si il faut bien le dire, une histoire pareille en 2020 paraît assez insolite étant donné qu'aujourd'hui, la plupart des banques détaillents toutes vos transactions sur votre relevé bancaire et Apple envoi un mail à chaque fois que vous effectuez un achat sur l'App Store.



