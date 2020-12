Apple publie iOS 12.5 pour les anciens appareils non éligibles à iOS 14

On peut critiquer Apple sur beaucoup de choses, mais certainement pas sur la gestion des mises à jour. Quand la firme sort un nouvel OS qui provoque l'inéligibilité des anciens appareils, au lieu d'abandonner ces appareils (comme le fait Google), Apple continue à proposer de nouvelles mises à jour ! Tous les propriétaires d'iPhone qui n'ont pas pu installer iOS 14 peuvent aujourd'hui mettre à jour leur appareil avec iOS 12.5 !

iOS 12.5 est disponible

Décidément... C'est la soirée des mises à jour !

Après la sortie d'iOS 14.3, de watchOS 7.2 et de macOS Big Sur 11.1, Apple pense aux anciens propriétaires d'iPhone et propose iOS 12.5 à télécharger dès maintenant.

Cette nouvelle mise à jour n'apporte rien de révolutionnaire, mais quelque chose qui peut vous sauver la vie : la prise en charge du système de notification d'exposition à la Covid-19.

Aux États-Unis et dans de nombreux pays à travers le monde, l'iPhone propose le système de notification d'exposition directement au sein d'iOS sans avoir besoin de télécharger l'application de son gouvernement. Apple avait déployé cette fonctionnalité dans tous les iPhone équipés d'iOS 14, mais ne l'avait pas encore fait pour les anciennes générations d'iPhone !

L'Apple Park semble avoir réfléchi et en a déduit que ce n'est pas parce qu'on ne renouvelle pas son iPhone, qu'on n'a pas le droit d'être averti en cas de contact avec une personne infectée par la Covid-19.

À noter que cette mise à jour n'aura pas une grande utilité en France puisque notre pays a choisi de ne pas passer par le système de traçage développé par Apple et Google, mais plutôt de concevoir son propre système intégré dans l'application TousAntiCovid qui est disponible sur l'App Store.

Apple n'a pas communiqué s'il y avait des correctifs ou non avec iOS 12.5, mais il est fort probable que la firme de Cupertino ait ajouté des améliorations de stabilité.



