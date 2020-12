Apple publie la mise à jour macOS Big Sur 11.1 avec des nouveautés !

Ça commence avec iOS 14.3, ça continue avec watchOS 7.2 et cerise sur le gâteau on se retrouve avec une nouvelle version de macOS Big Sur ! La firme de Cupertino vient de publier il y a seulement quelques minutes une grosse mise à jour pour tous les Mac compatibles Big Sur. Au programme, une tonne de nouveautés, mais aussi un nombre élevé de correctifs !

