Rue du Commerce : Jusqu'à 200€ d'économie sur de nombreux produits Apple

C'est Noël avant l'heure chez Rue du Commerce ! Le site propose en ce moment "Les offres Apple de Noël", vous pouvez retrouver une sélection de produits Apple avec une réduction qui monte jusqu'à 200€. L'avantage c'est qu'on ne retrouve pas que d'anciens produits, il y a aussi des récents comme l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini. Un bon plan pour mettre des étoiles dans vos cadeaux de Noël !

Le Noël pommé de Rue du Commerce

Nous sommes le 14 décembre et bonne nouvelle... Vous avez encore le temps de faire des cadeaux pour le 25 décembre ! Cette année, le shopping en ligne rencontre beaucoup de succès, sans aucun doute l'effet Covid-19 combiné à l'attestation que personne n'a envie de remplir avant de sortir de chez soi.

Ça tombe bien, puisque pour trouver des bons plans, il n'y a pas besoin d'aller bien loin... Les principaux acteurs du e-commerce en France ont décidé de vous faire plaisir !

Rue du Commerce propose aujourd'hui une catégorie spéciale Noël Apple sur son site, on retrouve des réductions très intéressantes.

L'iPhone 12 - 64 Go Bleu

La promotion n'est pas énorme, mais elle fait toujours du bien, surtout quand les iPhone 12 viennent de sortir il y a plus d'un mois seulement !

Rue du Commerce propose l'iPhone 12 Bleu avec une capacité de stockage de 64 Go à seulement 851,09€ au lieu de 909€, une belle économie qui vous fera profiter du dernier smartphone tendance du moment.

La livraison est offerte, tout comme le pack de reprise. Attention : livraison après Noël .

Écran Super Retina XDR de 6,1"

Compatible 5G

Enregistrement vidéo HDR, Dolby Vision jusqu'à 30 i/s

Puce A14 Bionic

Compatible MagSafe

iPhone SE - 64 Go Blanc

L'année 2020 aura été marquée par l'arrivée d'une seconde génération d'iPhone SE au tarif très accessible. Même avec son faible prix, les revendeurs font de belles promotions (surtout en période de Noël).

Rue du Commerce propose l'iPhone SE (2e génération) à seulement 456,52€ au lieu de 489€.

La livraison est offerte, tout comme le pack de reprise. Attention : livraison après Noël .

Écran Retina HD de 4,7 pouces

Puce A13 Bionic

Smart HDR

Enregistrement 4K

Résistant à l'eau et à la poussière

Touch ID

Mode portrait avec contrôle de la profondeur

Recharge sans fil

MacBook 13 pouces 128 Go

En cette période de télétravail, offrir un MacBook à un proche peut être l'idée idéale. Rue du Commerce propose le MacBook Air 13 pouces avec 128 Go de stockage à seulement 929€ au lieu de 1099€. Il s'agit du MacBook Air 2017 avec le processeur Intel Core i5. Sinon, il y a le MacBook Air 2020 à 1116€ au lieu de 1199€ avec SSD 256 Go.

Comme d'habitude livraison gratuite (avant Noël) et pack de reprise disponible.

Écran rétroéclairé par LED

Fin et léger

128 Go de stockage avec 8 Go de mémoire vive

12 heures d'autonomie

Compatible WiFi 5

Thunderbolt 2 et USB 3.0

Les autres promotions Apple

Dans le reste des promotions Apple spéciales Noël, on retrouve aussi :