Le Samsung Galaxy S21 se compare avec l'iPhone 12 Pro en vidéo

Il y a 9 heures (Màj il y a 9 heures)

Guillaume Gabriel

Alors qu'il n'est même pas encore sorti, ni même présenté officiellement, le Galaxy S21 semble pointer le bout de son nez en avance. En effet, le futur téléphone de Samsung aurait connu une fuite, permettant à la chaine Sakitech de mettre la main dessus et de faire une première vidéo comparative avec l'iPhone 12 Pro d'Apple.



Une belle possibilité d'entrevoir à quoi pourrait ressembler la prochaine gamme de smartphones du coréen, qui devrait en faire la présentation durant le début de l'année 2021.

Une fuite pour le Samsung Galaxy S21 ?

Alors que la nouvelle gamme de Samsung devrait seulement voir le jour en 2021, voilà qu'une nouvelle vidéo sur YouTube nous montre le supposé design du Galaxy S21. Un comparatif avec le dernier né d'Apple qui offre de premiers détails et permet d'avoir une petite idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre.



Alors que l'arrière de l'iPhone 12 Pro est en verre, il semblerait que le coréen ait fait le choix de partir sur du plastique. Les caméras à l'arrière semblent être disposées verticalement, avec une taille équivalente à l'iPhone. La caméra selfie serait la même que sur le Galaxy S20, avec un poinçon en haut, au milieu de l'écran.



Selon PhoneArena, Samsung utiliserait les puces Snapdragon 888 et Exynos 2100 de Qualcomm dans sa nouvelle gamme.



