Tim Cook a fait stopper une série originale Apple TV+ sur Gawker

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Guillaume Gabriel

Bien qu'Apple cherche à étoffer son catalogue pour son service de streaming, il semblerait que la Pomme ne soit pas enclin à accepter tout et n'importe quoi, ou presque. Alors qu'une série originale était en cours de discussion dans les locaux de Cupertino, le grand patron Tim Cook a eu vent de cette dernière et de son synopsis, appelant ainsi à l'arrêt de la production.



La cause ? Tout simplement le sujet, qui concernait le blog américain Gawker, très connu pour ses frasques et ses attaques.

Tim Cook fait arrêter la production d'une série sur Gawker

Anecdote très intéressante que nous apprennent nos confrères du New York Times aujourd'hui : selon eux, Tim Cook a fait abandonner un projet pour une série originale Apple TV+ sur Gawker Media. Bien qu'aux premiers stades de développement, la série aurait été appelée Scraper et aurait été lancée par deux anciens membres du personnel : Max Read et Cord Jefferson.



Plusieurs épisodes étaient déjà prêts, écrits par Emma Carmichael et Leah Beckmann, deux anciens éditeurs de Gawker. Pourquoi une telle décision ? Les histoires entre le média et Apple ont débuté en 2008, lorsque le blog a attaqué Tim Cook en le qualifiant de gay, six ans avant sa propre révélation publique. Elles ont continué lorsque Gizmodo, l'un des sites de la société, a divulgué des images de l'iPhone 4 après l'avoir trouvé dans un bar.

M. Cook, selon deux personnes informées sur l'e-mail, a été surpris d'apprendre que son entreprise faisait une émission sur Gawker, qui l'avait humilié à plusieurs reprises et l'avait rendu célèbre, en 2008, comme gay. Il a exprimé une vision nettement négative envers Gawker, ont déclaré des proches. Apple a procédé à la mise à mort du projet.



