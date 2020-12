La 5G des iPhone 12 est activée en France avec iOS 14.3

Il y a 33 min

Medhi Naitmazi

Alors que la 5G est activée sur les réseaux Orange, SFR et Bouygues Telecom depuis début décembre, les possesseurs d’iPhone 12 et autre iPhone 12 Pro ont du se montrer plus patients que les autres. Apple devait en effet fournir une mise à jour des réglages réseaux, ce qui a été fait avec iOS 14.3 qui déclenche enfin la popup vous demandant de télécharger les paramètres opérateurs.

Une mise à jour nécessaire pour l’utilisation de la 5G sur les iPhone 12

Voilà donc la grande nouveautés des iPhone 12, la 5G. Les réseaux d’Orange, SFR et de Bouygues Telecom (en attendant Free Mobile probablement ce jour) peuvent désormais accueillir les iPhone 12 d’ 5G. Pour cela, il faut donc la mise à jour opérateur qui a été publiée en même temps que la sortie d’iOS 14.3. Ce réglage contient les données pour les quatre opérateurs français, ce qui préfigure donc d’un lancement imminent chez Free.

Si vous aviez pris un abonnement 5G, vous allez pouvoir enfin voir la différence avec le réseau 4G, qui est bien moins rapide. Nos premiers tests font état d’un écart de 3 à 4 fois entre les deux. On tournait au mieux à 150 Mbit/s en 4G quand la 5G nous approche régulièrement des 500 Mbit/s.

Comment activer et configurer la 5G sur iPhone ?

Pour basculer sur la 5G, il faut donc passer sous iOS 14.3 et attendre la mise à jour réseau. Cependant, vous pouvez forcer le destin et aller Reglages > Général > Réinitialiser > Réinitialiser les données réseaux. Ensuite, à vous la 5G que vous pouvez d’ailleurs activer en permanence dans Réglages > Données cellulaires > Options > Voix et données.

Mais il est conseillé de laisser « 5G auto » afin que l’iPhone 12 bascule automatiquement sur le mode le plus efficace selon le volume de données à télécharger, le réseau et votre batterie. Oui, la 5G est gourmande !