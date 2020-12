Le format ProRAW des iPhone 12 Pro est une avancée majeure

Avec la sortie hier d'iOS 14.3, Apple a officiellement déployé son nouveau format photo ProRAW auprès des utilisateurs d'iPhone 12 Pro et d'iPhone 12 Pro Max. Le photographe de voyage Austin Mann n'a pas tardé à publier un test approfondi du nouveau format de photo ProRAW, le qualifiant de «grand pas en avant» pour l'iPhone. Voyons pourquoi.

Mann commence par une brève explication des raisons pour lesquelles ProRAW est un pas en avant important pour l'iPhone :

Les photographes professionnels choisissent traditionnellement de photographier en RAW car cela offre plus de contrôle. Là où il y a plus de données (plus de couleurs, plus de plage, plus de tout), il y a plus de latitude pour pousser une image à atteindre une vision, et maintenant avec ProRAW, nous avons ce luxe intégré directement dans l'application native de la caméra iPhone.