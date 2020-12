Un iPhone 6S chute d'un avion et fonctionne toujours après !

Il y a deux types de chutes, la première quand votre iPhone tombe de la poche de votre jean et se retrouve avec l'écran cassé et la seconde quand votre iPhone va chuter de 300 mètres d'altitude et n'avoir presque aucun dommage physique. Ernesto Galiotto, un documentariste brésilien était en train de voler en avion quand tout à coup son iPhone s'en envolé avec le vent pour violemment s'écraser dans du sable sur la plage.

Le miracle de l'iPhone 6S

Dans la résistance aux rayures ou même aux chutes, l'iPhone n'a pas la meilleure réputation. Souvent décrit comme un smartphone fragile par les utilisateurs, l'iPhone reste malgré tout impressionnant dans des chutes "extrêmes". C'est le cas avec l'histoire d'Ernesto Galiotto, un documentariste passionné par la nature qui s'occupe de filmer les plus beaux paysages du Brésil. Lors d'une journée pluvieuse, Galiotto prend la décision de voler au-dessus de la plage de Cabo Frio, il va monter dans l'avion d'un pilote expérimenté pour filmer la magnifique plage de Rio de Janeiro.



Les conditions climatiques sont assez compliquées ce jour-là, en plus de la pluie, le documentariste est aussi confronté à beaucoup de vent, par chance c'est dans ces moments-là où on peut filmer une mer déchaînée avec des vagues de plusieurs mètres de hauteur.

N'ayant pas conscience du danger pour son smartphone, Galiotto va ouvrir la fenêtre de l'avion pour y sortir délicatement son iPhone 6S afin d'avoir une image plus nette qu'en filmant derrière la fenêtre.

Malheureusement, le vent va emporter le smartphone !



Pendant que l'incident s'est produit, Ernesto Galiotto avait la fonction d'enregistrement vidéo qui était en cours, il a pu enregistrer la chute complète de l'iPhone jusqu'au crash sur le sable.

Une fois que son iPhone ait été arraché de ses mains, l'homme croit toujours pouvoir le récupérer, il explique :

J'avais la foi que je le récupérerais. Je me suis dit : "S'il ne tombait pas dans l'eau, nous le retrouverons. Pendant quelques mètres, j'aurais pu toucher une personne - et, à cette hauteur, je volais à 2 000 pieds, ça allait être une tragédie, vous imaginez ? Mais ce n'était pas une tragédie, il y avait beaucoup d'émotions.

Grâce à la fonction "Localiser mon iPhone", le documentariste brésilien va retrouver son iPhone qui (par chance) n'a pas atterri au fond de la mer, mais sur le sable !

Le résultat de la chute aura entrainé plusieurs rayures sur l'écran de l'iPhone, mais celui-ci n'était pas cassé, en plus l'iPhone fonctionnait toujours et continuait à filmer quand Galiotto l'a retrouvé. L'homme explique quand même qu'il avait un film protecteur d'écran et une coque en silicone ordinaire. Peut-être que l'iPhone n'aurait pas survécu sans ses protections à l'avant et à l'arrière.

Retrouvez l'intégralité de cette incroyable aventure ci-dessous.

