Mozilla remercie Apple pour l'avertissement du suivi publicitaire sur iOS 14

Il y a 57 min

Julien Russo

1

Apple a été critiqué de tous les côtés pour son engagement de limiter le suivi publicitaire dans les applications iOS. En effet, avec iOS 14 les utilisateurs pourront bientôt être avertis quand le développeur d'une application utilise des outils de traçage pour connaitre les envies "du moment" de l'utilisateur et lui proposer des publicités ciblées. On pourra accepter ou refuser d'être suivi, Apple nous donne les cartes en main et Mozilla apprécie énormément !

Mozilla lance une campagne publicitaire de remerciement

Après toutes les critiques et pétitions... Apple sera probablement heureux de trouver un peu de solidarité en ce qui concerne la fonction d'avertissement du suivi publicitaire sur iOS 14.

Mozilla (l'organisation aux commandes du navigateur internet Firefox) a lancé une campagne publicitaire pour féliciter Apple de prendre des engagements stricts à l'encontre des développeurs qui abusent un peu trop sur les publicités ciblées.

Mozilla a déclaré :

La mise en œuvre prévue par Apple de fonctionnalités anti-suivi est une énorme victoire pour les consommateurs, dont beaucoup pourraient même ne pas être conscients qu'ils peuvent être suivis sur toutes les applications sur leur téléphone. Maintenant, avec la possibilité de refuser le suivi au point d'utilisation, les consommateurs n'auront pas à passer au crible les paramètres de leur téléphone pour protéger leur vie privée.

Si cela parait déjà suffisant, Mozilla va encore plus loin dans sa démarche en demandant à ses utilisateurs de signer virtuellement une liste de soutien pour la nouvelle fonctionnalité anti-traçage d'iOS 14.

Nous avons besoin d'une vague massive de soutien pour la décision d'Apple d'aider à renforcer sa détermination à protéger la vie privée des consommateurs

Normalement, le système d'avertissement publicitaire d'Apple devait sortir cette année, mais suite à l'inquiétude de Facebook et de plusieurs entreprises spécialisées dans la publicité en ligne, Apple a décidé de repousser en 2021 la sortie de son anti-traçage. Une décision qui avait pour but de calmer la polémique, mais surtout de se préparer au ralentissement brutal des publicités ciblées pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad.



Pour rappel, quand cette fonctionnalité sera activée, les utilisateurs recevront une pop-up (à l'ouverture de l'app) leur demandant s'ils souhaitent bénéficier de publicités ciblées en échange d'un traçage de leur activité sur leur iPhone ou iPad. Bien évidemment, les grands groupes comme Facebook s'attendent à une majorité écrasante de "Non je ne veux pas être tracé". Ce qui inquiète aujourd'hui les grands acteurs de la publicité, c'est une perte conséquente de revenus puisqu'aujourd'hui les publicités ciblées rapportent bien plus qu'une publicité classique. Il y a quelques semaines, Facebook a estimé perdre au minimum 40% de ses recettes publicitaires si Apple va jusqu'au bout de son objectif.

Télécharger l'app gratuite Navigateur web Firefox