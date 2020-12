Siri peut rugir avec iOS 14.3

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alexandre Godard

8

Siri s'améliore avec l'arrivée d'iOS 14.3 et d'une manière plutôt surprenante puisqu'il peut désormais imiter le bruit d'un d'un objet ou d'un animal si vous lui demandez. Bien évidemment, cette nouveauté n'est pas encore disponible en France.

Siri peut désormais rugir, jouer de la guitare...

L'arrivée d'iOS 14.3 apporte pas mal de corrections de bugs mais aussi quelques nouveautés. Parmi les nouveautés, il y en a une qui est plutôt insolite, à savoir la reproduction de bruits d'animaux, d'instruments de musique, d'alarmes... par Siri.

CNBC s'est amusé à poser des questions à l'assistant vocal d'Apple comme "à quoi ressemble un lion ?" ce quoi à quoi Siri répond par une imitation du rugissement d'un lion. On peut donc imaginer que si vous dites à Siri "à quoi ressemble une guitare", il va vous jouer un court morceau de guitare pour répondre à votre demande. À noter également qu'au moment du bruit, Siri ajoute en plus sur votre écran l'animal ou l'objet en photo ainsi que les liens Wikipédia...



Cette fonctionnalité ne fonctionne pas encore pour tout le monde et surtout, comme souvent malheureusement même si ce n'est pas une nouveauté indispensable, elle n'est pas du tout disponible en France pour le moment. Elle arrivera sûrement avec quelques mois de retard...