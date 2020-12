Twitter rachète Squad et compte fermer définitivement Periscope

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Alexandre Godard

1

Twitter continue de tenter d'améliorer son service pour les mois et années à venir et cela passe bien évidemment par certains rachats comme celui de l'application Squad. L'application d'appels vidéo va venir remplacer Periscope, en perdition depuis pas mal d'années.

Twitter lâche Perispoce et dit bonjour à Squad

Même si l'on n'a jamais utilisé l'application Periscope, on se souvient tous du moment où l'application à fait son buzz il y a 4 ou 5 ans avec en prime des histoires négatives comme celle du joueur de football Serge Aurier qui avait insulté son entraîneur en live sur la plateforme.

Depuis, le temps est passé et cela fait longtemps que l'application n'est plus du tout d'actualité, ce que Twitter, le propriétaire, a remarqué. C'est pour cela que des grands changements sont à venir puisque selon l'analyste Jane Manchun Wong qui a cherché des informations dans le code de l'application Twitter, Periscope s'approche énormément de son clap de fin pour laisser place à une toute nouvelle application nommée Squad.



Il y a tout juste 3 jours, Squad a déclaré que son application d'appels vidéo et de partages d'écran vient d'être racheté par Twitter en personne. Vous l'aurez donc compris, Squad va vraisemblablement venir apporter son expertise audio et vidéo au service de Twitter et par la même occasion faire du ménage et supprimer définitivement Periscope des stores d'app. Il est tout de même important de noter que les informations autour de ce rachat n'ont pas été communiquées pour l'instant par Twitter, nous espérons donc que cela sera plus utile que ce que ne l'a été Periscope ces dernières années.

