DOOM Zero : le nouveau DLC est disponible avec 30 niveaux

Il y a 5 heures

Alban Martin

Souvenez-vous l'an dernier Bethesda et Id Software nous proposaient le retour de DOOM et DOOM 2 sur iOS pour fêter les 25 de la saga. Depuis, les développeurs ont largement amélioré leur portage avec récemment l'arrivée du 16/9, des manettes MFI mais aussi du 120 Hz sur iPad Pro et plus encore.



Cette fois, il s'agit d'un nouveau pack d'extension qui provient encore une fois de la communauté DOOM. Bethesda ne passe par la case mise à jour et propose un DLC directement à télécharger depuis Doom.

DOOM ZERO apporte 30 nouveaux niveaux

Depuis ce matin, le catalogue de contenus addtionnels gratuits se développe encore un peu plus avec la sortie de l'extension DOOM Zero, arrivée sur PC l'année dernière.



Découvrez sa bande-annonce vidéo :



Si vous ne connaissez pas cette extension, sachez que DOOM Zero est l'oeuvre d'une seule personne, un modder nommé Christopher Golden, basé en Afrique du Sud. DOOM Zero était la vision de Golden pour créer un jeu avec des chemins de ramification en forme de labyrinthe et la résolution d'énigmes, mais avec l'extraordinaire action de DOOM.



Cela signifie qu'il va falloir être mentalement préparé à souffrir un peu plus que d'habitude pour venir à bout des 30 nouveaux niveaux. Si vous possédez l'une des versions remaniées de DOOM ou DOOM II sur iOS, ou l'une des autres plates-formes sur lesquelles il est disponible, vous pouvez télécharger DOOM Zero à partir du menu des modules complémentaires du jeu gratuitement dès maintenant.



Qui avait joué à Doom sur PC en 1994 ? Le temps passe si vite !

