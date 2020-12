HarmonyOS 2.0 : la version bêta est disponible pour certains smartphones

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

1

Comme vous le savez très certainement si vous avez suivi l'actualité des derniers mois, Huawei n'a pas eu d'autres choix que de créer son propre système d'exploitation mobile suite à ses frasques avec le gouvernement américain. En effet, la firme chinoise a été interdite de collaborer avec des entreprises locales, dont Google, forçant le constructeur a se passer d'Android.



C'est ainsi qu'est naît HarmonyOS, qu'embarquent désormais les smartphones de la firme. Si la première version était très légère, la bonne nouvelle, c'est que la seconde vient de passer en bêta publique !

Huawei dévoile la bêta d'HarmonyOS 2.0

Comme le constructeur l'avait promis, voici l'arrivée d'HarmonyOS 2.0 dans une première version bêta, compatible avec quelques smartphones et tablettes. Un an après son lancement, les utilisateurs seront ravis de découvrir cette nouvelle mise à jour, amenant quelques belles fonctionnalités.



Mais, surtout, ce sont les développeurs qui sont visés par cette update, la firme chinoise tentant d'attirer le plus grand nombre de studios possible sur son système. Ainsi ce sont "plus de 15 000 API" qui sont disponibles désormais, ainsi qu'une nouvelle suite de développement.



Concernant les appareils compatibles avec cette bêta, en voici la liste :