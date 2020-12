Chargemap affiche les bornes de recharge sur CarPlay

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

Ça y est, Chargemap est disponible sur CarPlay ! La première phrase des notes de version de l'app ne peut pas être plus clair : vous pouvez désormais profiter du service directement dans CarPlay. Une bonne nouvelle pour les conducteurs de voitures éléctriques et hybrides rechargeables, hors Tesla. La marque américaine est l'une des rares à ne pas avoir intégré CarPlay dans ses autos.

Chargemap adopte CarPlay mais de façon limitée

Voilà ce que promet Chargemap sur CarPlay :

Trouvez les bornes de recharge à proximité de votre véhicule

Affinez votre recherche grâce aux filtres disponibles

Consultez le détail des zones de charge qui vous intéressent

Retrouvez vos bornes favorites

Naviguez vers votre prochain arrêt-recharge en toute sérénité

Très apprécié des conducteurs européens, Chargemap permet de trouver la station de recharge la plus proche et même de payer directement au sein de l'app. Désormais, plus besoin de sortir son iPhone, vous pouvez le faire depuis CarPlay. Pour avoir l'application, il suffit d'avoir l'app à jour et iOS 14 car cette fonctionnalité est arrivée en septembre dernier.

En revanche, la version tableau de bord est plus limitée avec seulement les stations favorites, quelques filtres et l'impossibilité de définir une puissance minimale de charge. Idem pour le type de connecteur, la faute à Apple qui impose de garder des apps très simples pour des raisons de sécurité.



On imagine que les développeurs préparent déjà une version améliorée avec des choix à faire sur l'iPhone et qui se retrouveront sur CarPlay, comme cela est souvent le cas entre les apps iOS et watchOS par exemple.

Si vous êtes intéressé, l'app coûte 5,99€ par mois ou 35,99€, en plus des 20€ pour la carte multi-pass qui permet de payer sur tous les réseaux.

Télécharger l'app gratuite Chargemap - Bornes de recharge