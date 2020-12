Selon Digitimes, l'iPhone pliable arrivera en 2022

Et si on se rapprochait enfin de l'arrivée de l'iPhone pliable ? C'est ce que nos confrères de Digitimes viennent de révéler, affirmant qu'Apple entrera probablement dans le secteur des smartphones pliables en 2022.



Une bien belle nouvelle qui, tout de même, reste à prendre avec des pincettes étant donné le sujet délicat : nous savons que la Pomme a des ambitions sur le marché et travaille à la conception de ce dernier, mais la technologie désirée reste capricieuse.

Digitimes affirme qu'Apple lancera son iPhone pliable en 2022

Comme Samsung Electronics a déjà lancé trois smartphones pliables construits à l'aide de panneaux OLED flexibles, Digitimes Research estime qu'Apple entrera probablement dans le secteur des smartphones pliables en 2022, augmentant la demande d'écrans OLED flexibles.



Comme vous pouvez le lire, il s'agit du rapport provenant de chez Digitimes, faisait écho à une arrivée potentielle de l'iPhone pliable en 2022. Pour illustrer son affirmation, le média prend en considération l'accélération de la production d'OLED du côté de Samsung et LG Display.



Jon Prosser a déjà déclaré qu'Apple avait un prototype d'iPhone pliable avec "deux panneaux d'affichage séparés" et indique que l'appareil "ne semble pas avoir simplement collé deux téléphones ensemble".



Croisons les doigts pour un iPhone 14 Fold...



