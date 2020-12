TikTok collabore avec Apple Music pour proposer 4 mois d'abonnement offert

Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir

Si vous êtes un utilisateur régulier de l'application de divertissement TikTok, vous avez peut-être pu apercevoir une publicité Apple Music. Celle-ci vous offre 4 mois d'abonnement pour que vous testiez le service ! Plusieurs utilisateurs aux États-Unis ont remarqué ce geste commercial qui est réservé uniquement à ceux qui n'ont jamais utilisé Apple Music.

TikTok x Apple Music

Apple Music est l'un des services de streaming qui propose la plus longue période d'essai sur le marché. De base, vous avez 3 mois d'abonnement gratuit quand c'est vous qui prenez l'initiative d'aller vers Apple Music pour souscrire. Dans certains cas, vous pouvez tomber sur une publicité qui peut allonger cette période de gratuité. Par exemple, Apple a organisé une campagne marketing avec 5 mois d'abonnement offert sur Apple Music via son application de reconnaissance musicale Shazam.



Depuis quelques jours, plusieurs utilisateurs sur TikTok font remonter l'information qu'en faisant défiler les vidéos sur l'application, ils sont tombés sur une publicité qui s'engageait à offrir 4 mois offerts sur Apple Music.

Cette publicité est issue d'une collaboration entre l'application TikTok et le géant californien. Apple sait que TikTok est essentiellement utilisé par les jeunes et qu'aujourd'hui les services de streaming rencontrent le plus de succès chez les moins de 35 ans. Pas besoin de chercher bien loin pour comprendre que ce partenariat peut s'avérer être très lucratif pour Apple Music.

Image by MacWorld

Il n'a pas été précisé comment la publicité apparait, certains des utilisateurs qui l'ont vue vous répondront que ça a été dès l'ouverture de l'application et d'autres vous diront qu'elle est apparue après 30 minutes à faire défiler les vidéos.

Dans tous les cas, dès que vous tombez dessus vous avez une possibilité d'être redirigé vers la page de souscription d'Apple afin de commencer votre période d'essai de 4 mois. Bien sûr, un mode de paiement sera demandé pour le renouvellement automatique une fois que les 4 mois sont passés.



Source

Télécharger l'app gratuite TikTok