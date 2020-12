6 fonds d'écran de Noël pour iPhone 12 Pro / 12 Mini

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

3

Ce week-end, rien que pour vous, 6 fonds d'écran de Noël pour tous les iPhone dont les derniers iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 et iPhone 12 Mini.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Wallpapers iPhone 12 (Mini) et iPhone 12 Pro (Max ) :















Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone ? Il y a deux styles différents avec un premier qui est plus explicite que l'autre avec des flocons et des particules de neige. Dans les deux cas, le designer AR72014 a réalisé un joli travail avec des fonds partiellement floutés, élégants et suffisamment colorés pour fêter Noël sans tomber dans la caricature.



Si vous cherchez d'autres wallpapers, n'hésitez pas à parcourir notre site qui regroupe de nombreux thèmes comme les fonds officiels d'Apple, les fonds sombres, les fonds "nature", etc.



Ils sont compatibles :