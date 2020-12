Bons plans iOS : Andor, Marvin The Cube, Sketch Tree Pro

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Andor, Marvin The Cube, Sketch Tree Pro. L'occasion d'économiser 43,4€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

AR-kid: Space (App, iPhone, v1.06, 507 Mo, iOS 11.0, Nedd) passe de 4,49 € à gratuit.

Les enfants peuvent désormais embarquer pour un incroyable voyage dans l’Espace en réalité augmentée !



AR-kid: Space est une application qui utilise la Réalité Augmentée pour permettre aux enfants de découvrir l’Espace et l’histoire de son exploration de manière innovante, ludique et immersive.



A chaque étape, Cosmo le robot-guide accompagne l’enfant pour lui expliquer les choses essentielles à savoir, et lui donner envie d’en apprendre davantage.



Muni d’un iPhone ou d’un iPad, et guidé par Cosmo, l’enfant a l’impression de réellement partir à la conquête de l’Espace, grâce au pouvoir d’immersion de la Réalité Augmentée. Télécharger l'app gratuite AR-kid: Space





Snap Markup (App, iPhone / iPad, v2.3, 8 Mo, iOS 11.0, Raghvendra Bhargava) passe de 2,29 € à gratuit. Snap Markup est un outil photo pour faire des annotations : il balisera votre photo avec différentes formes et l'enverra n'importe où. Snap Markup fournit différentes formes de dessin telles que dessin libre, rectangle, triangle, ligne, flèche, cercle, effet de flou, mise au point, rotations, texte et recadrage.



C'est une application puissante à avoir dans votre boîte à outils du parfait photographe !



Les + : Ajouter des annotations pour vos besoins pro Télécharger l'app gratuite Snap Markup





Tempi (App, iPhone / iPad, v2.0, 2 Mo, iOS 13.0, Made by Windmill, LLC) passe de 6,99 € à gratuit. Tempi est comme un métronome inversé qui mesure le tempo de tout votre groupe en direct. Placez-le simplement dans une position où tout le monde peut le voir et commencer à jouer. Vous serez en mesure d'identifier instantanément les zones où le groupe accélère ou ralentit.



Étant donné que Tempi enregistre également pendant que vous jouez, vous pourrez lire votre enregistrement pour analyser les problèmes. Tempi comprend quatre plages de tempo, la possibilité de taper pour obtenir une lecture de tempo, 10 thèmes au choix et la possibilité d'exporter des enregistrements.



Les + : Un indispensable pour les musiciens Télécharger l'app gratuite Tempi





Starlight (App, iPhone / iPad, v3.2.1, 67 Mo, iOS 12.0, ION6, LLC) passe de 3,49 € à gratuit.

Un planétarium sur votre appareil pour admirer et découvrir le ciel avec ses constellations et ses étoiles comme vous ne l'avez jamais vu. En réalité augmentée, pointez le ciel avec votre iPhone et apprenez à reconnaitre les étoiles qui vous entoure. Si vous voulez épater un ou une amie, c'est le moment !



Les + : Idéal pour les débutants

Une belle interface Télécharger l'app gratuite Starlight





Sketch Tree Pro (App, iPhone / iPad, v1.5, 50 Mo, iOS 9.0, guangxie chen) passe de 9,99 € à gratuit. Sketch Tree est une application de dessin mobile spécialement conçue pour les professionnels de la création. Sa fonctionnalité de peinture et de dessin est très novatrice, avec des pinceaux réalistes et des aquarelles révolutionnaires.



Des outils de peinture complets, avec plus de 80 pinceaux, gommes, règles, outils de remplissage, sélecteur de couleurs et système avancé de couches permettant d'importer des images d'arrière-plan et des dessins.



Les + : L'application est très complète Télécharger l'app gratuite Sketch Tree Pro





Jeux gratuits iOS :

Trippy Escape: Mindeater (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.5, 697 Mo, iOS 11.0, Aneta Pazderkova) passe de 2,29 € à gratuit. "Regardez le monde à travers les yeux de notre personnage principal - Cordelia. Votre but est d'échapper à son propre esprit. Pour ce faire, vous devez résoudre des énigmes, rassembler des objets et les utiliser correctement. Combien de temps faudra-il pour sortir du cerveau piège de la Cordelia?



Caractéristiques de jeu:

- Atmosphère unique

- Des puzzles

- Du plaisir pour les longues soirées d'hiver Télécharger le jeu gratuit Trippy Escape: Mindeater





Marvin The Cube (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.8, 217 Mo, iOS 9.0, MJ Bros s.c.) passe de 2,29 € à gratuit. Voici Marvin, un petit cube cherchant sa place dans l'Univers.

Aide-le à résoudre toutes les énigmes, et à trouver un look idéal !



Profite de ce moment de détente grâce à une configuration graphique plaisante, une musique agréable, et un divertissement original.

Libère le cube qui sommeille en toi !



Les + : Plus de 170 énigmes avec des niveaux de difficulté différents Télécharger le jeu gratuit Marvin The Cube





Promotions iOS :

Secret Files 3 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.2.5, 2,6 Go, iOS 9.0, Animation Arts Creative Gmbh) passe de 5,49 € à 1,99 €. Nina et Max viennent d'annoncer leur prochain mariage ... mais depuis le début, cela s'avère beaucoup plus difficile que prévu. Max est arrêté par la police au milieu de son appartement à Berlin. Nina ne peut regarder la scène que depuis les lignes de côté.



Un message secret de Max à sa sortie commence Nina dans sa quête pour le trouver et la raison de son arrestation. Elle trouve bien plus que cela. Lorsque les observateurs font à nouveau partie de l'image, cela devient clair - le sauvetage de Max n'est peut-être pas la tâche la plus importante à accomplir.



L'opus final de ce jeu de point'n'click ! Télécharger Secret Files 3 à 1,99 €





Reiner Knizias Medici HD (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v2.4, 98 Mo, iOS 8.0, Codito Development Inc.) passe de 4,49 € à 1,09 €. Medici est un jeu de société primé du créateur Reiner Knizia que vous ne voudrez pas poser!



Devenez un membre de la tristement célèbre famille Medici dans l'Italie de la Renaissance et rivalisez pour voir qui peut faire le plus d'argent dans une guerre aux enchères de trois jours où tous les coups sont permis. Ouvrez des caisses à tour de rôle sur l'appontement, puis vendez-les aux enchères au meilleur offrant. A la fin de chaque journée, des Florins sont payés aux marchands disposant des plus précieuses cargaisons et qui ont transporté la plus grande quantité de chaque denrée.



Les + : Un excellent jeu de société Télécharger Reiner Knizias Medici HD à 1,09 €