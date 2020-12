AirPods Max : Apple a mis à jour le firmware 3C16

Les AirPods Max sont disponibles depuis moins d'une semaine et Apple a déjà mis à jour le logiciel de son casque haut de gamme. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les AirPods Max possèdent leurs propres logiciels qui sera régulièrement mis à jour par Apple pour optimiser l'expérience utilisateur. Nos confrères de WatchGeneration ont remarqué un petit changement entre le firmware à la réception et celui aujourd'hui.

Vérifiez si votre casque est à jour

Avec toutes les fonctionnalités que possède l'AirPods Max, il était logique que Apple fasse en sorte que son premier casque ait son propre logiciel. Avec des mises à jour régulières, la firme de Cupertino va améliorer sur le long terme les performances, mais aussi la stabilité lorsque vous utilisez votre AirPods Max.

Quand vous avez déballé votre précieux il y a quelques jours, les réglages de votre iPhone indiquait que votre casque possédait la version 3B71, aujourd'hui si vous regardez au même endroit, vous êtes censé voir la version 3C16.

Pour vérifier si votre AirPods Max est bien à jour, c'est simple.

Direction les réglages de votre iPhone puis Général et Informations. Vous retrouverez en bas de la page le nom que vous avez donné à votre casque (appuyez dessus), puis en bas vous aurez la version qui s'affichera.



Comme pour les AirPods et AirPods Pro, l'AirPods Max effectue sa mise à jour lors de la connexion avec votre iPhone, le firmware se transfère automatiquement et de façon autonome pendant que vous écoutez de la musique.

La version 3C16 n'indique pas les nouveautés, mais on imagine qu'il s'agit de quelques petits correctifs.