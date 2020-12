L'iPhone 12 est le smartphone 5G le plus vendu en octobre

Alban Martin

L'iPhone 12 est devenu le smartphone 5G le plus vendu au monde en octobre, d'après Counterpoint Research ce, malgré l'ouverture des livraisons à la moitié du mois. Mieux, laa société a scindé l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro dans son classement, ce qui place Apple loin devant la concurrence quand on réunit les deux chiffres de ventes.

L'iPhone 12 est le plus vendu des smartphones 5G

Le mois d'octobre 2020 a vu l'iPhone 12 capturer 16% du marché mondial total, tandis que l'iPhone 12 Pro a atteint 8%. Le concurrent le plus proche était le Galaxy Note 20 Ultra 5G de Samsung, qui a atteint 4%. Le top dix a été complété par trois modèles Huawei, deux Oppo et deux autres téléphones Samsung.

Counterpoint affirme que trois facteurs expliquent le succès du lancement :

Il y a une forte demande refoulée pour la mise à niveau 5G, en particulier au sein de la base iOS, qui est maintenant convertie en ventes. Cela a été complété par plusieurs promos d'opérateurs, en particulier aux États-Unis, qui ont représenté plus d'un tiers des ventes d'iPhone 12 et 12 Pro pour le mois. Tous les opérateurs proposaient l'iPhone 12 pour 0 $ grâce à une combinaison de plans d'échange et illimités.



La Chine et le Japon ont également connu une forte demande initiale pour la série iPhone 12. Comparé à la plupart des autres modèles 5G, qui ont une présence régionale, l'iPhone 12 a une couverture de marché plus large - il est disponible dans plus de 140 pays, aidant ainsi les ventes.

La société de veille commerciale s'attend à ce que les derniers modèles d'iPhone continuent de se vendre bien dans la nouvelle année. C'est d'ailleurs logique puisque la firme a augmenté ses commandes de 30%.

À l'avenir, la demande pour la série iPhone 12 devrait rester forte jusqu'au quatrième trimestre 2020, en particulier pendant la saison des fêtes en décembre. Les fortes ventes d'Apple stimuleront également les volumes dans le segment haut de gamme. En raison du lancement tardif, une partie des ventes sera reportée aux mois suivants, maintenant ainsi l'élan de la série iPhone 12 au début de 2021 également.

Enfin, le rapport note que l'iPhone 12 stimulera les investissements sur les réseaux, en particulier sur la variante plus rapide mmWave de la 5G - ce qui est important pour les projets futurs d'Apple.

La série iPhone 12 a également donné une impulsion aux ondes millimétriques - mmWave. Les iPhone 12 et 12 Pro pour les États-Unis sont capables de prendre en charge mmWave. En conséquence, la pénétration des smartphones compatibles mmWave est passée à 12% en octobre contre 5% en septembre. La popularité de l'iPhone 12 signifie également qu'il y aura une grande base installée d'appareils compatibles mmWave aux États-Unis. Ceci est important car cela incite les opérateurs à déployer rapidement l'infrastructure mmWave.

Le débit élevé et la faible latence fournis par mmWave aideront à libérer le véritable potentiel de la 5G. Avec le réseau et les appareils mmWave en place, cela posera une base solide pour qu'Apple tire parti de la puissance de mmWave dans des segments tels que l'AR et la VR. On pense par exemple à l'Apple Car mais aussi aux Apple Glass.

De votre côté, êtes-vous content de l'iPhone 12 et avez-vous testé la 5G ? Consultez notre test de l'iPhone 12 (Pro).