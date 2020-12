OnePlus travaille officiellement sur une smartwatch

OnePlus va donc s'attaquer à un nouveau marché, qui n'est autre que celui des smartwatchs ! Durant une interview accordée à Inputmag, le directeur de la société a donc confirmé la nouvelle. Une bonne nouvelle qui n'est pas réellement une surprise, puisque la firme a déjà travaillé sur une équivalence en 2015, époque où Apple et son Apple Watch étaient en plein boom. Malheureusement, un problème de l'époque (problèmes de chauffe du OnePlus 2) avait forcé OnePlus à mettre le projet de côté au dernier moment. Si on sait que la firme travaille avec Google sur Wear OS pour améliorer le système, rien ne nous dit que ce dernier a été choisi pour la montre connectée. Reste désormais à savoir quand cette nouveauté verra le jour ! Source

