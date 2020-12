Plans : Apple collecte des images en Israël, en Nouvelle-Zélande et à Singapour

Il semblerait que les véhicules Apple Maps aient à nouveau du pain sur la planche puisque ces derniers auraient eu pour mission d'aller collecter des images "Look Around" au sein de trois nouveaux pays. C'est donc Israël, la Nouvelle-Zélande et Singapour qui sont les nouvelles cibles de la firme à la Pomme.



Une bien belle nouvelle qui promet des améliorations de l'application de navigation Plans grâce aux capteurs LiDAR présents sur les voitures.

Apple envoie ses véhicules dans trois nouveaux pays

Les véhicules équipés de capteurs LiDAR d'Apple sont donc en mission dans trois nouveaux pays afin d'y collecter de nouvelles images. Certaines régions d'Israël, de la Nouvelle-Zélande et de Singapour vont donc pouvoir voir ces fameuses voitures de la Pomme sur leurs routes jusqu'au début de 2021.



Le but ? Utiliser les données collectées pour améliorer son application Maps et étendre sa fonction Look Around au-delà des cinq pays actuels (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Irlande et le Japon). Pour rappel, cette fonctionnalité est similaire a ce que propose Google avec son Street View, offrant une vue 3D de la rue recherchée.



Les véhicules Apple Maps ont également été aperçus sur les routes d'autres pays récemment : celles d'Australie, de Belgique, d'Italie, de France, d'Espagne, du Portugal, des Pays-Bas, de Slovénie, de Croatie.

