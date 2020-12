Philips Hue : la gamme Hue Wave débarque dans le jardin en 2021

Philips Hue compte bien rester leader dans le domaine du luminaire connecté et pour ce faire, pas moins de deux nouveaux produits devraient voir le jour avant l'été 2021. Idéal pour les personnes qui apprécient la domotique et qui ont un espace extérieur.

Philips Hue va venir décorer votre jardin

On ne présente plus la gamme Hue de Philips qui propose une large quantité de produits luminaires pour venir créer des ambiances lors de vos loisirs à la maison ou tout simplement pour gérer vos lumières connectées en deux clics sur votre smartphone.



La gamme devrait donc s'étoffer au premier semestre 2021 avec pas moins de deux nouveaux produits. Le premier n'est autre qu'un interrupteur avec un tout nouveau design aux bords plus arrondis (c'est la mode ces dernières années), composé de trois boutons contre quatre sur le modèle actuel. Un bouton plus facilement détectable dans le noir serait également présent. Pour rappel cet interrupteur est capable d'allumer et d'éteindre vos lumières mais également de gérer les ambiances lumineuses.

Le deuxième produit risque de plaire à ceux qui possèdent un jardin. Le futur Wave Linear avec sa taille de 80cm, facilement dissimulable dans votre jardin, sera capable de projeter une lumière sur une longue distance. On peut donc imaginer le placer pour qu'il éclair une allée ou même un mur. Il fera bien évidemment parti de la gamme White & Colors ce qui signifie qu'il pourra afficher des dizaines de couleurs différentes.

Après son apparition sur nos TV et dans notre intérieur, voilà que Philips Hue compte s'imposer encore un peu plus dans notre quotidien en venant décorer notre jardin.



