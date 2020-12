TSMC serait encore seul à fournir les puces 3nm des futurs iPhone 14

Si un fournisseur fait du bon travail, fournit des pièces de qualité et peut répondre aux périodes à fortes demandes, il deviendra un partenaire privilégié d'Apple. C'est justement ce qui est en train de se passer avec TSMC qui gère en ce moment la production des puces que vous avez dans vos iPhone 12. D'après certaines indiscrétions, l'entreprise taïwanaise pourrait aussi obtenir l'exclusivité de la production de la prochaine puce gravée en 3nm.

TSMC fait tout pour convaincre Apple

Quand on est fournisseur et qu'on détient un client comme Apple, on y prend soin et on fait son maximum pour satisfaire ses exigences. TSMC fait partie des partenaires de longue date d'Apple, l'entreprise qui fabrique les puces des iPhone arrive toujours à impressionner le géant californien grâce à sa gravure toujours plus petite de ses puces.

Pour Apple c'est un avantage puisque moins le processeur occupe de place à l'intérieur, plus il y a de place pour les autres composants. Si TSMC a eu l'exclusivité des puces A14 en 5nm, celle-ci pourrait s'étendre avec les puces suivantes qui seront gravées en 3nm. En effet, une source proche de la collaboration entre les deux entreprises affirme qu'Apple renouvellerait sa confiance pour la prochaine génération des processeurs pour iPhone, iPad, Mac et Apple TV.



La firme de Cupertino aurait déjà prévu tous ses plans pour les futures commandes des puces Ax, mais aussi des puces Mx pour les Mac Apple Silicon. Oui, parce que maintenant... TSMC va voir son chiffre d'affaires largement évoluer avec l'arrivée des commandes pour la puce M1.

Fabrication de la puce 5nm

Être l'unique fournisseur des processeurs de plusieurs produits Apple, c'est une responsabilité gigantesque puisqu'en cas d'important problème, c'est tout le business d'Apple qui est temporairement stoppé. On doute après que le géant californien continuera de s'approvisionner chez TSMC.

Pour répondre à la demande des puces en 3nm, la firme taïwanaise va recruter en masse dans ses usines pour produire jusqu'à 600 000 puces 3nm par an ce qui représente un total de 50 000 puces par mois. À noter qu'en cas de forte demande d'Apple, le fournisseur pourra éventuellement augmenter la vitesse de production.



La firme de Cupertino attend impatiemment que son partenaire commence la fabrication des puces en 3nm, cela aura des avantages considérables à mettre en avant dans ses campagnes marketing. En effet, en dehors de l'espace requis qui sera moins important, une gravure en 3nm permettra d'améliorer les performances (jusqu'à 15%) et l'économie d'énergie (jusqu'à 25%).



