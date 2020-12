L'app Seeing AI de Microsoft gère le capteur Lidar

L'application Seeing AI de Microsoft analyse et "raconte" le monde. Il permet aux aveugles ou aux malvoyants d'avoir un meilleur accès aux informations qui les entourent. Désormais, l'application peut profiter des scanners LiDAR de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro Max. Avec la prise en charge LiDAR, l'application peut utiliser l'audio spatial pour scanner les pièces et ainsi améliorer grandement les notions de distance, comme ce que propose en partie iOS 14 sur iPhone 12 Pro.



Seeing AI 4.0 utilise le Lidar

Microsoft a présenté l'application Seeing AI à plusieurs reprises au cours des dernières années, d'abord sous la forme de prototype en 2017 puis avec des exemples concrets à chaque version majeure. La nouveauté du jour permet d'utiliser l'audio spatial pour annoncer les objets autour de vous avec précision et même rechercher l'un d'entre eux avec une balise audio.



Seeing AI dispose également d'une nouvelle fonctionnalité qui utilise le capteur de proximité haptique pour sentir la distance entre vous et les objets. Génial.

La prise en charge LiDAR et la dernière mise à jour de l'application améliorent les capacités de l'application. Voici les notes de version complètes disponible sur l'App Store :

La nouvelle chaîne World, disponible sur les appareils avec un scanneur LiDAR qui exécutent iOS 14, vous permet d'explorer un espace inconnu en 3D à l'aide de l'audio spatial. Quand vous utilisez un casque, vous entendez l'annonce des objets autour de vous à partir de leur localisation dans la pièce. Vous pouvez également rechercher un objet en particulier en y plaçant une balise audio. Nous attendons vos commentaires sur cette nouvelle expérience, et vous invitons à nous aider à améliorer ce nouveau domaine avec la communauté.

Sur iPhone 12 Pro et Pro Max, le capteur de proximité haptique vous permet de diriger le scanneur LiDAR et de ressentir la distance des objets autour de vous

L'écran principal a été redessiné pour améliorer le contraste et élargir le champ de vision de la caméra

Améliorations des descriptions d'image sur la chaîne Scene et pendant l'exploration des photos sur votre téléphone

Amélioration de la justesse de la reconnaissance du texte sur la chaîne Document

Seeing AI est maintenant disponible dans sept langues supplémentaires : tchèque, danois, finnois, grec, hongrois, polonais et suédois

Plus d'autres bogues corrigés

