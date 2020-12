Un iPhone spécial pour les participants au programme de recherche sur la sécurité

Apple vient donc d'informer les premiers chercheurs de son programme de recherche sur la sécurité que leurs iPhone spéciaux seraient envoyés à partir d'aujourd'hui. Selon les termes du contrat, les chercheurs en sécurité participants recevront des iPhones prêtés pour un an, avec une possibilité de prolonger. Pour rappel, l'objectif de ce programme n'est autre que d'améliorer encore la sécurité d'iOS en se servant de spécialistes qui "aideront l'entreprise à atteindre son objectif d'accroître la sécurité des consommateurs". Les iPhones fournis par Apple ont moins de barrières que ceux qui sont commercialisés, permettant aux chercheurs de localiser plus facilement les failles de sécurité graves. Selon les vulnérabilités trouvées, la prime peut monter jusqu'à 1,5 million de dollars. Source

Comme vous le savez peut-être si vous suivez l'actualité du blog, Apple a lancé en juillet dernier un programme de dispositifs de recherche sur la sécurité. Dans cette annonce, il était dit que les participants auraient le droit à un iPhone quelque peu spécial puisque celui-ci est configuré et équipé de politiques uniques d'exécution de code pour les travaux. Ainsi, de premiers heureux élus auront le droit d'avoir l'appareil dans les mains dès les prochains jours, puisque Apple entame l'envoi de ces derniers.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.