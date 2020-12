iSoft vous souhaite un joyeux Noël 2020 🎄 !

Medhi Naitmazi

En ce 24 décembre, si certains ont décidé de ne pas voir papi et mamie, il y a fort à parier que vos appareils Apple soient sous le sapin ou déjà dans vos mains. L'équipe d'iPhoneSoft et d'iPhoneTweak vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël 2020 🎄!



Si vous le pouvez, c'est l'occasion de passer un bon moment en famille, loin de l'hyper-connectivité qui rythme le quotidien désormais.

2020 : une année extrêmement riche en pommes !

L'actualité Apple de cette année 2020 a été encore une fois tellement riche qu'on aurait du mal à la résumer en quelques lignes, surtout avec la pandémie qui n'a finalement pas dérangé la pomme outre mesure. Mais sachez que 2021 nous réserve déjà beaucoup de nouveautés. En effet, outre les iPhone 13 qui se dessinent déjà avec plusieurs changements, on s'attend à de nouveaux iPad Pro 2021, des AirPods 3, des iMac M1 et MacBook Pro 16 M1 et pourquoi pas enfin du nouveau à propos de l'Apple Car et des Apple Glass, les lunettes connectées qui reviennent avec insistance du côté des rumeurs. Sans oublier les AirTags, les traqueurs de la firme que l'on attend depuis bientôt deux ans.



En attendant, dites-nous ce que vous avez eu sous le sapin et n'hésitez pas à revoir tous nos tutoriels pour exploiter votre nouveau joujou ou ainsi que les tests des derniers produits : iPhone 12 (Pro), iPhone 12 Mini, HomePod Mini, AirPods Max, PS5, etc.



De même, n'hésitez pas à partager vos meilleurs jeux et apps dans les commentaires. Pour ne rien rater en 2021, le plus simple est encore de télécharger notre application officielle qui intègre les derniers raffinement comme l'anti-tracking d'Apple, les widgets iOS 14 et plus encore :

