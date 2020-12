Sorties jeux : Star Wars KOTOR II, QV, Dynasty Scrolls, Doodle Jump 2

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 15 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Star Wars™: KOTOR II, Dynasty Scrolls, QV, Doodle Jump 2.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Viral Days (Journées virales) (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 495 Mo, iOS 11.0, Quizista GmbH & Co. Vertriebs ...) Guérir. Protéger. Prévenir.



Prenez bien soin des gens qui marchent dans les rues de votre ville. Comme votre région est en proie à un nouveau virus, vous devez distribuer des masques, appliquer la distanciation sociale, mettre en quarantaine les personnes infectées et imposer des verrouillages de temps en temps.



Il s'agit du premier jeu mobile à démontrer les avantages des masques, de la distanciation sociale et de la quarantaine alors que les joueurs combattent les infections virales. Télécharger le jeu gratuit Viral Days (Journées virales)





Pocket Ships: Idle Tap Empire (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v0.6.3, 175 Mo, iOS 10.0, Rastislav Alexovic) Rejoignez le monde incroyable de l’IDLE TYCOON et devenez le meilleur trader IDLE de tous les temps.



Développez votre empire, récoltez des marchandises, envoyez des navires en expédition et gagnez des coffres au trésor remplis d'or ou d'objets. Télécharger le jeu gratuit Pocket Ships: Idle Tap Empire





PEKO POP : Match 3 Puzzle (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.5, 198 Mo, iOS 9.0, HIVE Co., Ltd.) Tout le monde aime Peko

Bonbons Milky Retrouvez Peko dans le jeu de puzzle !



Déplacez les fruits du bout des doigts, pour relier plus de 3 fruits du même type !

Une nouvelle mission vous attend à chaque niveau !

Terminez les niveaux plus facilement en utilisant divers objets ! Télécharger le jeu gratuit PEKO POP : Match 3 Puzzle





Magniflyer (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 66 Mo, iOS 10.0, Rosemary Pollock) Volez à travers une course d'obstacles pleine de plaisir époustouflant! Naviguez sur votre navire à travers les portails et voyagez vers de nombreuses autres dimensions multicolores!



Commandes simples, d'un seul doigt, faciles à apprendre, avec des graphismes époustouflants! Jouez à une quantité infinie de niveaux, ou glissez simplement pour l'infini dans un mode sans fin!



Personnalisez votre vaisseau avec plus de 30 objets uniques! Y compris, différents navires, différents sentiers et bien plus encore! Achetez des primes pour débloquer 3 modes uniques et mystérieux et bien plus encore!



Chaque mode est une variante différente du mode de jeu principal, où vous explorez des environnements irréels aux défis de perspective déroutants! Télécharger le jeu gratuit Magniflyer





Dynasty Scrolls (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.81, 979 Mo, iOS 9.0, YOOZOO (SINGAPORE) PTE. LTD.) Brisez l'histoire et détruisez la méta! Le RPG bien-aimé d'Asie est sorti en anglais avec un nouveau tutoriel et des récompenses augmentées pour vous guider doucement dans les friches ultra-violentes! 【



Profitez de tonnes de récompenses chaque jour! Obtenez 20 tirages chanceux gratuitement lors de la connexion au jeu. Obtenez gratuitement la célèbre légende Zhao Yun après vous être connecté pendant sept jours. Télécharger le jeu gratuit Dynasty Scrolls





Doodle Jump 2 (Jeu, Action, iPhone, v1.0.2, 65 Mo, iOS 10.0, Lima Sky) Le jeu le plus addictif de l'App Store est de retour avec de nouveaux environnements délicieux, des nouveaux personnages mignons, de nouveaux défis amusants et de nouveaux monstres stupides.



Sautez sur les plates-formes et collectez des étoiles pour débloquer de nouveaux personnages sympas et de nouveaux environnements passionnants.

Télécharger le jeu gratuit Doodle Jump 2





Crazy Darts 2 (Jeu, Action, iPhone, v1.1, 59 Mo, iOS 10.0, Froggy Studios) Devinez qui est de retour?! Le roi des jeux casual est prêt pour le deuxième tour, et Crazy Darts 2 ne manquera pas de plaire ! Nous vous réservons des surprises et des défis incroyables dans cette superbe suite.



Vous serez époustouflé par notre style de jeu amusant et original! Nous avons tout mis en œuvre pour en faire une expérience engageante. Alors ... Fixez votre objectif et lancez votre fléchette ...



Avez-vous ce qu'il faut pour être un maître de Crazy Darts 2? Télécharger le jeu gratuit Crazy Darts 2





Card Cram (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.03, 110 Mo, iOS 10.0, Jesse Zonneveld) Card Cram est un jeu de mémoire de cartes qui a été développé pour entraîner votre esprit d'une manière utile et amusante. Le principe du jeu est de questionner votre cerveau en essayant d'appuyer une seule fois sur toutes les cartes du jeu.



Si vous appuyez sur une carte sur laquelle vous avez précédemment appuyé, vous perdez! Télécharger le jeu gratuit Card Cram





Battle Flex (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.0.5, 206 Mo, iOS 10.0, BigRadar Company Limited) "Battle Flex est un jeu de rythme de combat en temps réel inspiré des duels hip-hop.

Il comprend des touches et des règles simples, qui permettent facilement aux utilisateurs de commencer à jouer. Il a également un temps de jeu court, vous pouvez donc profiter d'une ambiance amusante et branchée tout en prenant les transports en commun ou une courte pause ! Télécharger le jeu gratuit Battle Flex





Achtung Spitfire (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 47 Mo, iOS 10.0, Sean O'Connor) Envolez-vous dans le ciel dans votre Spitfire et affrontez des vagues de Messerschmitts ennemis au-dessus des champs du Kent.



C'est un combat aérien intense et rapide! Participez à un combat aérien contre les ME109 ennemis, soit à un Death Match à 50 avions, ou défendez vos bombardiers tout en protégeant vos propres bases des vagues des bombardiers ennemis.



Au fur et à mesure que vous réussirez les missions, vous pourrez choisir des modèles de Spitfires de plus en plus performants... Télécharger le jeu gratuit Achtung Spitfire





Nouveaux jeux payants iOS :

Star Wars™: KOTOR II (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.0.1, 3,6 Go, iOS 10.0, Aspyr Media, Inc.)

Sorti il y a plus de 15 ans, KOTOR 2 a depuis énormément évolué grâce à une communauté active qui a travaillé avec diligence pour fournir de nombreux mods, ce RPG basé sur la licence à succès est le meilleur titre de la saga pour de nombreux fans. Malgré son âge et sa plastique dépassée, il offre des heures de jeu de qualité.



Du côté du gameplay, c'est maniable, ergonomique et accessible, même si les différences avec le premier opus sont maigres.



Regardez la vidéo de KOTOR 2 :

Télécharger Star Wars™: KOTOR II à 16,99 €





Run Boggo Run! (Jeu, Action, iPhone, v1.1, 737 Mo, iOS 13.0, BuzzFeed) Échappez au stress de 2020!



Run Boggo Run !, un jeu d'aventure méga-addictif mettant en vedette les adorables BFFs Boggo et Boe, a été conçu par les créateurs excentriques du Land Of Boggs.



Un monstre de stress répugnant vit gratuitement dans la tête de Boggo! Faites équipe avec sa meilleure amie Boe pour aider Boggo à échapper à la vallée du désespoir. Agissez vite pour éviter le stress ennuyeux de la vie, évitez les Gremlins d'anxiété et utilisez votre arsenal de bombes de bain apaisantes pour conjurer le monstre du stress en constante augmentation! Pouvez-vous réussir et collecter suffisamment de jetons de soins personnels pour atteindre le nirvana ultime? Télécharger Run Boggo Run! à 1,09 €





Red Baron 1917 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2020.4, 57 Mo, iOS 12.1) Envolez-vous dans le ciel pendant la Première Guerre mondiale!



Incarnez le Baron Rouge et affrontez des vagues d'avions ennemis pendant que vous survolez le paysage de l'Europe ravagé par la guerre. Graphiques d'arcade rétro

Musique cool et effets sonores

Jouable sur Apple Watch Télécharger Red Baron 1917 à 2,29 €





QV (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 1,1 Go, iOS 9.0, izzle Inc.) QV, un jeu d'aventure de puzzle qui a reçu beaucoup d'éloges, fait son arrivée !



C'est un jeu pour tout le monde - Composé de 4 modes par niveau, un total de 172 modes, ce qui permet de jouer sans interruption à ceux qui jouent bien et ceux qui ne sont pas familiers. Télécharger QV à 5,49 €