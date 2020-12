Soul : le nouveau Pixar seulement sur Disney+

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

2

Comme pour Mulan, la fermeture des cinémas oblige Disney à lancer Soul, son nouveau blockbuster directement sur son service de streaming Disney+. A partir de demain 25 décembre (ou ce soir à minuit), petits et grands vont pouvoir découvrir une aventure créée par le studio Pixar, propriété de la bande à Mickey.

Soul : un film d'animation très attendu

Sélectionnée hors compétition lors du Festival de Cannes 2020, la dernière production Walt Disney / Pixar est donc uniquement visible sur Disney+ à partir du 25 décembre. Un mois après Mulan, Soul a le champ libre pour attirer les foules grâce à un Pete Docter, le réaliser de Vice-versa.



L'histoire de Soul est celle de Joe, un pianiste de jazz talentueux qui est en passe de réaliser son rêve : jouer dans le meilleur club de New-York. Mais un malencontreux accident l'envoie en réanimation (c'est décidément d'actualité) où il est projeté dans le "Grand Avant", un au-delà où les âmes sont recyclées, avant leur retour sur Terre. Une seule chose à faire pour Joe, s'échapper et revenir sur terre à temps pour son concert. Joe essayera d'entrainer 22, une âme qui ne veut pas revenir sur notre planète bleue.

© The Walt Disney Pictures / PIXAR

Dans Soul, on retrouve donc les questions métaphysiques sur l'au-delà, ainsi qu'une satire de notre vie administrative. Si les grands seront captivés par la profondeur du sujet, tout le monde sera certainement captivé par une réalisation remarquable, belle et originale, ainsi que par un rythme qui ne faiblit jamais et qui alterne entre action, humour et rebondissements. Bien évidemment, la bande-son est plus que soignée, tout comme les voix. Si Omar Sy joue la doublure française, Jamie Fox s'est occupé de la version anglaise.



Bref, Soul est certainement le film d'animation le plus réussi de ces dernières années et il est à retrouver uniquement sur Disney+ dont l'abonnement annuel est de 69,99€ (ou 6,99€ par mois).