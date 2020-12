Test des écouteurs sportifs Aukey EP-T32 : idéal après les fêtes

Nous avons testé les AUKEY EP-N5 la semaine dernière, aujourd'hui nous testons des écouteurs de la même marque faits pour faire du sport tout en écoutant de la musique. Tenue, qualité audio, autonomie sont-elles au rendez vous? Nous allons voir tout cela maintenant.

Fiche technique des EP-T32

Regardons un peu les specs de ce produit qui est vendu bien moins cher que les Powerbeats Pro :

Ecouteurs « true wireless ».

Bluetooth 5.0.

Etanchéité IPX8.

Autonomie annoncée de 35 heures en lecture avec le boitier de recharge en USB-C et sans fil. 7 heures d’appels ou de musiques annoncées pour une seule charge.

Secure Fit.

Compatibilité assistant vocal.

À première vue AUKEY reste sur des valeurs sûres proche des EP-N5, sauf pour l'étanchéité qui change mais nous développerons ce point par la suite.

Contenu de la boite des EP-T32



Là aussi, AUKEY n'est pas sorti de ce qu'on a l'habitude de retrouver :

Le boitier de recharge avec les écouteurs dedans, bien maintenu par une mousse, évitant que le produit ne subisse des chocs pendant le transport.

Un câble de chargement USB C vers USB A, un peu court la aussi, mais vous avez la recharge sans fil.

3 paires d'embouts de tailles différentes.

Un manuel d'utilisation.

Un guide de démarrage.

Une petite carte avec une serrure, au dos la durée de garantie de 2 ans.

Design et qualité

Commençons par le boitier, il est certes plus gros que celui-ci testé précédemment mais cela est nécessaire pour pouvoir ranger les écouteurs sportifs, de plus il contient un peu plus de chose. AUKEY reste fidèle à ses lignes arrondies, dans une couleur noire mate avec une bande brillante au milieu du capot où on trouve le nom de la marque. On retrouve un port USB-C pour la recharge à l’arrière ainsi qu’une LED témoin quand il est en charge.



À l’intérieur du dock, dans le capot on retrouve les différentes mentions, de l’autre côté du glossy où les écouteurs trouvent leur place pour la recharge, un petit L (Left) à gauche et R (Right) à droite. Quand on l’ouvre des LED s’allument pour le niveau de batterie.

Le tout est de bonne fabrication et bien assemblé. Le seul bémol, le capot est un peu lourd et si vous manipulez le boitier il se peut qu’il se referme tout seul. Une charnière avec un peu plus de résistance aurait peut-être suffi à corriger cela.



Les écouteurs maintenant, de la même couleur que le dock, noir mat, avec un arceau. Les matériaux se veulent en plastique de bonne qualité. Sur chaque écouteur, on note un « AUKEY » apposé de manière discrète, de l’autre côté un petit L & R comme dans le dock, afin de repérer plus facilement le droite et le gauche. Une petite LED complète l’ensemble, s’allumant quand vous remettez les EP-T32 dans le dock pour indiquer la recharge de celui-ci.

Ergonomie & confort en utilisation

Ces écouteurs sont bien entendu intra-auriculaires, là encore c’est une histoire de préférence, mais ça reste un avantage quand on fait du sport, ils seront bien logés dans le conduit auditif, et ne bougeront pas une fois le bon embout choisi. Pour cela vous aurez 3 tailles d'embouts en silicones, S, M, L, (petit, moyen, grand).



Le confort est bon, pas de gêne ressenti, ils sont légers - 8g chacun, donc même après une bonne séance, on ne ressent pas de gêne. Les écouteurs ne sont jamais sortis de mes oreilles même en bougeant beaucoup.

Le choix de l’embout est un facteur important pour que l’expérience avec des intra soit optimale.



Les commandes tactiles répondent bien, pas besoin d’appuyer fort pour que cela fonctionne. Nous avons le droit à certaines commandes :

Double tap écouteur droit pour passer à la piste suivante.

Double tap écouteur gauche pour revenir à la piste précédente.

Simple tap gauche ou droite pour le Play / Pause.

Triple tap pour lancer l'assistant vocal.

Maintien 2s droite ou gauche pour activer ou désactiver la réduction de bruit active.

Décrocher ou raccrocher un appel téléphonique.

Sur cette gamme AUKEY a fait le choix d’implémenter le Play/Pause quand on retire un ou les deux écouteurs. Cette fonction est très pratique et existe déjà sur les AirPods d’Apple.

Qualité audio

Les écouteurs EP-T32 offrent une bonne expérience globale avec des basses profondes, des médiums un peu prononcés. Mais le rendu est clair et ne sature pas même en mettant le volume fort.



Par contre vous n’aurez pas de réduction de bruit active, ce qui permet d'entendre les voitures et autres dangers potentiels quand vous courez par exemple.

Autonomie & recharge

Ce modèle ne possédant pas d’ANC vous profiterez du maximum de la batterie. Vous aurez donc une durée de 7h d’utilisation à cela rajouter le fait que le dock rechargera 4 fois les écouteurs. Donc un total de 35h d’écoute.



Le dock possède également, outre la prise USB C à l’arrière, la recharge sans fil, donc une fois rentré à la maison, vous avez juste à poser sur votre chargeur à induction préféré et le voilà en charge. Comme ça ils seront toujours prêts pour vos prochaines séances.

Protection IPX8

AUKEY a pensé aux utilisations en extérieur et à bien sûr renforcer la protection de ses écouteurs, ils sont donc équipés d’une protection IPX8. Ainsi une séance intense de sport dégoulinante de transpiration ou même sous la pluie n’abimera pas les écouteurs.

Notre avis et prix des écouteurs sportifs EP-T32