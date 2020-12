Xiaomi va retirer le chargeur de la boîte du Mi 11

Comme Huawei ou Samsung, Xiaomi s’était empressé de railler Apple qui avait supprimé écouteurs et adaptateur secteur dans la boîte de ses iPhone 12 mais aussi des autres iPhone encore en vente comme l’iPhone 11. Mais le choix d’Apple, écologique et économique, a finalement été suivi par Xiaomi qui lancera demain son Mi 11 sans chargeur dans la boîte.

La rumeur n’en est plus une, car c’est Lei Jun, le CEO de Xiaomi, qui annoncé ce choix par le biais de son compte Weibo, le réseau social chinois. Ce retournement de veste pour le Mi 11 a été mis sur le dos de l’environnement, comme Apple, même si on imagine que les services marketing qui se sont moqués au départ n’ont pas forcément eu l’aval du président chinois. Voici le message complet de Lei Jun :

Le tout nouvel emballage de Xiaomi 11, si léger et fin, a été officiellement dévoilé.

Derrière la légèreté, nous avons pris une décision importante : en réponse à l’appel à la protection scientifique et technologique de l’environnement, Xiaomi 11 a supprimé le chargeur.



Tout le monde a beaucoup de chargeurs inutilisés aujourd'hui, ce qui est votre problème et le fardeau de l'environnement. Nous savons que cette décision peut ne pas être comprise ou même critiquée. Existe-t-il une meilleure solution entre les pratiques de l'industrie et la protection de l'environnement ? Lundi prochain, parlons-en à la conférence de presse. #Xiaomi