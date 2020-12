Prix et fiche technique des Galaxy S21

Dans un peu plus de quinze jours, l'année va démarrer fort du côté de Samsung qui présentera ses Galaxy S21, précisément le 14 janvier 2021. Si le design a déjà fuité avec un bloc photo arrière plutôt étrange, voilà que la fiche technique et les prix des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra a été dévoilé.

La fiche technique des Galaxy S21

Au-delà du module photo qui est dans le prolongement du cadre du téléphone, WinFuture nous apprend les caractéristiques et les prix allemands des Galaxy S21. Commençons par la fiche technique :

Écran 6,2 pouces Infinity-O Dynamic Amoled 2X, 2400 x 1080 pixels, 1300 nits

Rafraîchissement 120 Hz

Processeur Samsung Exynos 21000 (3 x 2,8 GHz, 4 x 2,4 GHz, 1 x 2,9 GHz)

8 Go de RAM

128 / 256 Go de stockage

Triple appareil photo : 64 MP téléobjectif (f/2,0 ; 76°, 28 mm ; 1/1,76 pouce ; 0,8 µm ; stabilisation optique) 12 MP ultra grand angle (f/2,2 ; 120° ; 13 mm ; 1/2,55 pouce ; 1,4 µm) 12 MP grand angle (f/1,8 ; 79° ; 26 mm ; 1/1,76 pouce ; 1,8 µm, stabilisation optique)

Caméra en façade 10 MP (f/2,2 ; 80° ; 1/3,24 pouce ; 1,22 µm, 25 mm)

Lecteur d’empreinte ultrason sous l'écran

Wi-Fi 6

Bluetooth 5

USB-C

NFC

Batterie 4000 mAh

Modem 5G

Dimensions : 151,7 x 71,2 x 7,9 mm 171 grammes

Protection IP68

Android 11 + Samsung One UI 3.1

Du côté du Galaxy S21+, on note un écran de 6,7 pouces, une batterie gonflée de 4800 mAh et une puce UWB comparable à la U1 d'Apple. Les dimensions évoluent logiquement avec 161,4 x 75,6 x 7,8 mm pour 202 grammes.

La plus grosse nouveauté devrait donc être le processeur Exynos 2100 que Samsung présentera un peu avant, le 12 janvier 2021. Sans oublier la fin des bords arrondis avec un écran plat, comme l'iPhone 12, et l'absence de chargeur dans la boite, comme la firme à la pomme.



Concernant le prix, le Galaxy S21 5G serait très proche de l'iPhone 12 Mini avec un prix annoncé à 849 euros en Allemagne. La version Plus serait affichée à 1049€, et comptez 50€ de plus pour doubler le stockage.



En France, on peut s'attendre à un tarif de 899€ et 1099€. Les S20 étaient vendus respectivement 909€ et 1009€.