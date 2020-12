9 smartphones offerts sur 10 étaient des iPhone à Noël (USA)

Apple n'a pas seulement dominé les ventes de téléphones au pays de l'Oncle Sam pendant la période de Noël, elle a carrément écrasé la concurrence avec 90% de parts de marché.



Selon les données de Flurry Analytics, Apple a placé neuf iPhone dans les dix premières places du classement des activations de smartphones le jour de Noël 2020. C'est pourtant légèrement moins bien qu'en 2019.

L'iPhone 11 devant l'iPhone 12

Premier fait intéressant de cette étude statistique, l'iPhone 11 était le smartphone Apple le plus populaire activé le jour de Noël, suivi de l'iPhone XR et de l'iPhone 12 Pro Max. De quoi surprendre puisqu'on pensait que les iPhone 12 et iPhone 12 Mini allaient séduire grâce à leur rapport qualité / prix.



L'iPhone 11 était l'appareil le plus activé le jour de Noël, avec pic d'activations de plus 5% par rapport à la moyenne sur 7 jours entre le 18 décembre et le 24 décembre. Dans le cas de l'iPhone XR, le nombre d'activations le jour de Noël était quasiment égal à celui des 7 jours précédents en moyenne, ce qui signifie que ce n'était pas nécessairement un cadeau spécifique pour ce Noël, mais qu'il reste un smartphone populaire pour les clients Apple.

Une autre information intéressante de l'analyse est que l'iPhone SE a connu la plus forte augmentation le jour de Noël car ses activations de l'iPhone SE ont augmenté de 34%. L'iPhone 12 mini ne figure nulle part sur la liste cette année, confirmant qu'il s'agit d'un produit plutôt de niche pour Apple, en tout cas sur ce marché. Malgré un rabais de 100€ par rapport à l'iPhone 12, la version mini n'a pas encore attiré l'attention des consommateurs.



Au total, les nouvelles activations de smartphones le jour de Noël cette année ont baissé de 23% par rapport au jour de Noël 2019. Cela peut être attribué à divers facteurs, notamment l'impact économique de la pandémie COVID-19. Elle a empêché une partie des déplacements mais a également mis au chômage une partie de la population.

Pour compléter cette étude, dites-nous si vous avez reçu ou offert un iPhone cette année et si oui, lequel !