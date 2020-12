Corning a fini son verre pliant, bientôt un iPhone Fold ?

Corning, le leader des vitres en verre pour écran tactile, travaille depuis quelques mois avec Samsung sur un modèle pliable. Alors que les Galaxy Fold 1 et 2 ont une protection en plastique, cette avancée pourrait renforcer considérablement le smartphone pliant du coréen dont la troisième mouture est attendue pour mi 2021. Mais Corning équipe aussi les iPhone, dont les derniers iPhone 12 avec le Ceramiq Shield qui n'est autre que le Gorilla Glass Victus.

Samsung premier sur le verre pliant avec le Galaxy Fold 3 ?

Depuis septembre, des brevets au sujet d'un verre UTG - Ultra-Thin Glass - ont été repérés du côté de Corning et Samsung. Une étape nécessaire et importante qui permettra d'avoir des modèles plus costauds. Nous en avons déjà eu un premier aperçu avec une version prototype qui équipe le Galaxy Z Flip. Mais de nombreux constructeurs de smartphones attendent un modèle abouti avant de se lancer pleinement. Parmi eux, Huawei, Xiaomi, mais aussi Apple.



La semaine dernière, The Elec a rapporté qu'un porte-parole de Corning a déclaré que la société en était maintenant à l'étape finale de développement de son nouveau verre de protection conçu pour les appareils pliables qui seront commercialisés en 2021.



Samsung est susceptible d'être la première entreprise à utiliser la technologie de Corning, bien qu'elle soit actuellement en contrat exclusif avec l'allemand Schott. Samsung tenterait de créer sa propre chaîne d'approvisionnement en se procurant des substrats en verre fabriqués par Corning.



Sur un autre front, l'activité mobile de Samsung Electronics a également terminé de tester la découpe laser pour le verre ultra-mince.

Apple bientôt prêt pour un iPhone pliable ?

Quant à Apple, à la mi-novembre, une rumeur a refait surface au sujet d'un iPhone pliable pour la fin de 2022. Apple serait en train de déterminer le type d'affichage à utiliser dans son premier téléphone pliable et de tester divers composants. Il semble évident que l'écran OLED est également un sujet sensible dans ce projet.

Selon les dernières informations, l’intérêt de la marque à la pomme pour la technologie de Corning est très fort. Mais personne ne sait dire si la firme prévoit un modèle à double écran, un affichage coulissant ou autre. Une chose est sûre, Corning équipe les iPhone depuis l'iPhone 5.