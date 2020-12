Un fournisseur d'Apple accusé de recourir au travail forcé

Cette déclaration pourrait être lourde de conséquences pour Apple, qui affirme lutter contre ces pratiques... Pourtant, en novembre dernier, la Pomme assurait avoir "mené une enquête détaillée auprès des fournisseurs en Chine et n'a trouvé aucune preuve de travail forcé sur les lignes de production". Source

Depuis l'année dernière, le monde entier a pris connaissance de la pénible existence des ouïghours en Chine, communauté majoritairement musulmane, qui fait face à d'ignobles processus... Les malheureux se retrouvent enfermés dans des camps, surveillés par les autorités chinoises, avec du travail obligatoire. Selon une enquête du Washington Post et du Tech Transparency Project, l'un des fournisseurs d'entreprises d'Apple, Amazon et Tesla ferait appel à cette "main d'oeuvre". Selon les documents, la société Lens Technology ferait appel à « des milliers de travailleurs ouïghours de la région majoritairement musulmane du Xinjiang » dans ses usines.

Il semblerait que l'un des fournisseurs d'Apple, Amazon et Tesla ait fait l'objet d'une enquête ces derniers temps... La raison ? Lens Technology aurait recours au travail forcé en se servant de milliers de travailleurs ouïghours dans la région majoritairement musulmane du Xinjiang. Des doutes qui semblent se confirmer avec la publication de documents provenant du Washington Post et du Tech Transparency Project. Une sale affaire à venir ?

