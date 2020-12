Google retire le mode astrophotographie grand-angle des Pixel 5 et 4A

C'est avec la mise à jour 8.1 de l'application Appareil photo que Google a fait disparaitre la fonction d'astrophotographie des Pixel 4a 5G et Pixel 5 en ultra-grand-angle. La raison est simple : la qualité n'est pas au rendez-vous avec des clichés souvent verdâtres. Mais que les clients se rassurent, le mode de prise du ciel de nuit est toujours disponible sur le capteur classique. Mais comme les Pixels tournent sous Android, il est possible de retrouver cette fonctionnalité en téléchargeant l'appareil photo 8.0 en APK en cherchant un peu sur Internet.

Lancée en 2019 par Google, le nouveau mode d'astrophotographie a d'abord été testé sur les Pixel 4 et Pixel 4 XL équipés d'un trépied. Oui, cette méthode nécessite d'être immobile pendant plusieurs minutes. Jusqu'à 5 ou 6 minutes dans certaines situations. Nous sommes loin des 3 ou 4 secondes d'une simple photo en mode nuit sur iPhone. Pour en revenir au mode astrophotographie, il produit d'excellentes photos sur les modèles de 2019. Mais les Pixel suivants ne sont pas à la fête, la faute à leur capteur ultra-grand-angle.

C'est un fait rare, Google vient de supprimer une fonctionnalité sur les Pixel 5 et Pixel 4a 5G. Par le biais d'une mise à jour de l'application Appareil photo, la firme de Mountain View a retiré le mode astrophotographie qui permettait de prendre des clichés d'un ciel nocturne en ultra-grand-angle.

