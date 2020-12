Amazon rachète l'app de podcasts Wondery avant Apple

Amazon a annoncé l'acquisition des podcasts Wondery, une société qui était en pourparlers avec plusieurs firmes dont Apple. Après une rumeur du Wall Street Journal la veille, Amazon a officialisé l'acquisition par un billet de blog.

Nous sommes heureux d'annoncer que Wondery a signé un accord pour rejoindre Amazon Music. Wondery est un éditeur de podcasts innovant qui a fait ses preuves dans la création et la production de podcasts de premier ordre qui divertissent et éduquent les auditeurs, y compris «Dirty John», «Dr. Mort »,« Business Wars »et« The Shrink Next Door ». Wondery ravit déjà les auditeurs avec sa collection de podcasts immersifs, et la société fait évoluer ce média de divertissement en une expérience vraiment nouvelle et passionnante.

Wondery rachetée pour 300 millions par Amazon

Les rumeur suggèrent qu'Amazon a fait un chèque de 300 millions pour s'offrir Wondery, alors que Wondery affiche des revenus à un peu plus de 40 millions de dollars cette année.



Mais pourquoi un tel montant ? Car Wondery est le dernier grand podcasteur indépendant sur le marché - et présentait la dernière opportunité pour un grand géant de la technologie ou des médias d'acheter sa place dans un domaine en pleine explosion. Les investisseurs de Wondery comprennent des sociétés de capital-risque telles que Waverley Capital, Lerer Hippeau Ventures, Greycroft Partners et Advancit Capital.

Apple doublée par Amazon

Si Amazon a raflé la mise, on pensait qu'Apple avait une longueur d'avance avec son partenariat pour Apple TV+ avec une série limitée racontant l'histoire de WeWork, basée sur le podcast Wondery «WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork».



Wondery aurait permis à la firme de fournir du contenus à la fois sur l'app éponyme et sur Apple TV+. Récemment, Apple a d'ailleurs doubler ses efforts sur ce secteur, en introduisant des podcasts compagnons pour les programmes originaux TV+ et en acquérant l'application de podcast Scout FM plus tôt cette année.



Pour en revenir à l'acquisition d'Amazon, la société de Jeff Bezos précise qu'une fois l'accord conclu, rien ne changera pour les auditeurs et ils continueront de pouvoir accéder aux podcasts Wondery via divers fournisseurs. Comprenez qu'on retrouvera les podscasts sur Amazon Music (qui offre une jolie promotion) mais aussi Apple Music et autre Spotify.



