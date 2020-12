Professor Lupo: Ocean est un nouveau jeu d'aventure et de puzzle

Guillaume Gabriel

Bien que les équipes de l'App Store fassent une pause pendant les fêtes de fin d'année, il semblerait que certains studios aient prévu le coup en planifiant la sortie de leurs nouvelles créations. Ainsi, l'App Store se voit agrémenté malgré tout de jeux, bien qui moins qu'à la normale.



Et parmi les nouveautés, on note l'arrivée d'un certain Professor Lupo: Ocean (v1.0, 1,3 Go, iOS 11.0) qui se place dans la catégorie des jeux d'aventure et de puzzle.



Professor Lupo: Ocean vous met la tête sous l'eau

Vous vous réveillez au milieu d’un vaisseau spatial en ruine, où tout prend l’eau… Vous êtes au fond de l’océan ! L’Ordinateur de bord insiste pour vous assigner une tonne de tâches, afin de réparer le vaisseau. En plus, il dit que vous n’êtes… qu’un Clone ? L’aventure commence à peine !

Vous voilà donc dans Professeur Lupo : Océan, que vous avez peut-être déjà connu dans d'autres titres de la même série. On parle donc de l’épilogue dans lequel nous allons devoir découvrir comment la station s’est retrouvée sous l’eau et ce qui est arrivé à son équipage.



Pour le concept, on parle d'un jeu en 2D de puzzle-aventure qui se base sur un nouvel élément : l’eau. Cet élément sera fondamental, et interagira avec toutes les parties du jeu.

