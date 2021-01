Apple supprime 46 000 apps en Chine dont NBA 2K20 et Assassin's Creed Identity

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

2

Assassin's Creed Identity et NBA 2K20 figuraient parmi les 46 000 applications iOS supprimées de l'App Store en Chine, Apple ayant purgé toutes les applications restantes sans licence gouvernementale. La grande majorité des applications supprimées étaient des jeux, seuls 74 des 1500 meilleurs jeux payants ayant survécu au grand nettoyage.

Pourquoi la suppression de ces applications en Chine ?

Une loi chinoise obligeant les développeurs à obtenir une licence gouvernementale pour publier des applications a été introduite en 2016. Les développeurs étrangers en particulier avaient par la suite déclaré qu'il était extrêmement difficile d'obtenir une licence.



Les magasins d'applications Apple et Android ont alors commencé à se conformer à la loi, mais Apple a longtemps trainé les pieds, ce qui a facilité jusqu'ici le maintien d'applications sans licence dans son store.



À la suite du changement de réglementation cette année-là, Apple a commencé à demander aux jeux une preuve de licence gouvernementale - mais il n'a pas tout fait pour appliquer la politique imposée par la Chine. Les médias locaux ont rapporté que les développeurs pouvaient se débrouiller avec des numéros ISBN fabriqués ou contourner la règle en publiant d'abord dans un App Store iOS à l'étranger et en passant plus tard en Chine. Apple autorisait également les jeux dans l'App Store en attendant leur licence.

Des suppressions forcées

Ce n'est qu'à l'été 2020 qu'Apple a commencé à supprimer les applications non conformes. Si on s'en doutait, l'argent serait la raison principale de ce retard à l'allumage.



La Chine représentait environ un cinquième des 61 milliards de dollars des recettes de l'App Store d'Apple en 2019, ce qui en fait le plus grand marché après les États-Unis. Apple prenant une commission de 30% sur la majorité de ces transactions.



Apple a donné aux développeurs jusqu'à fin juillet pour fournir un numéro de licence valide, supprimant quelque 30 000 applications le 1er août. Il en restait cependant des dizaines de milliers d'autres, Apple fixant une nouvelle date limite au 31 décembre 2020.



Business Insider rapporte qu'Apple a donc supprimé 46 000 applications supplémentaires cette nuit. La plupart était des applications de jeu (environ 39 000 jeux) avec des titres connus comme Assassin's Creed Identity et NBA 2K20.



Le gouvernement chinois a également exigé la suppression de certaines applications sous licence, notamment Trip Advisor.

L'application Tripadvisor a été extraite de l'App Store d'Apple, avec 104 autres applications. Le gouvernement chinois a déclaré que cela faisait partie d'un «nettoyage» d'Internet - bien que cela ait probablement été fait pour des raisons politiques.



Tripadvisor ou les avis des utilisateurs peuvent faire référence à Taïwan, au Tibet, à Hong Kong et à Macao. Le gouvernement chinois insiste sur le fait que tous font partie de la Chine et ne doivent pas être perçus comme indépendants. En 2018, l'application et le site Web de l'hôtel Marriott étaient bloqués pour cette raison.



En tout cas, cela fait beaucoup d'applications en moins dans l'Empire du Milieu pour la seule année 2020 puisqu'on recensait déjà 94 000 suppressions de jeux la semaine dernière sur la période. Une partie a été retirée par les développeurs eux-mêmes.