Encore une rumeur du Lidar sur tous les iPhone 13

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir

Apple devrait étendre son scanner LiDAR à l'ensemble de la gamme d'iPhone 13 en 2021, plutôt qu'aux seuls modèles Pro et Pro Max, de cette année selon des sources de la chaîne d'approvisionnement citées par la rédaction taïwanaise DigiTimes. C'est la seconde fois qu'on parle d'unifier la gamme iPhone sur le Lidar.



Introduit pour la première fois sur l'iPad Pro en mars 2020, et depuis étendu à l'iPhone 12 Pro et à l'iPhone 12 Pro Max, le LiDAR Scanner est un petit capteur qui utilise la détection 3D pour mesurer la distance aux objets environnants jusqu'à cinq mètres. Cette technologie permet des expériences de réalité augmentée améliorées et d'autres capacités uniques, telles que la capacité de mesurer instantanément la taille d'une personne ou l'amélioration des photos en mode portrait de nuit.

Même l'iPhone 13 Mini aurait un Lidar

Apple introduit fréquemment de nouvelles fonctionnalités ou spécifications sur les appareils haut de gamme avant de les transférer vers les appareils moins chers dans les années qui suivent. Par exemple, alors que les écrans OLED étaient limités à l'iPhone 11 Pro et à l'iPhone 11 Pro Max, l'iPhone 11 standard utilisant un écran LCD, toute la gamme d'iPhone 12 est équipée d'écrans OLED.



Apple devrait revenir à son dévoilement traditionnel en septembre de la gamme iPhone 13, qui devrait inclure les quatre mêmes modèles, y compris un iPhone 13 mini de 5,4 pouces, un iPhone 13 et un iPhone 13 Pro de 6,1 pouces et un iPhone de 6,7 pouces. 13 Pro Max.



La différence pourrait se faire cette année avec l'écran LPTO dont le rafraichissement pourrait monter à 120 Hz, mais aussi avec une charge exclusivement sans fil (sans port Lightning) ainsi qu'une caméra ultra-large améliorée.



Pour le reste, les iPhone 13 devraient embarquer la puce A15, une encoche plus petite et un Touch ID sous l'écran.