Tesla a atteint son objectif de 500 000 voitures en 2020

Belle nouvelle pour la firme d'Elon Musk qui peut commencer la nouvelle année sereinement... En effet, le célèbre constructeur de voitures vient de publier de premiers résultats correspondant à 2020, laissant entrevoir l'atteinte de certains objectifs.



Dans ses petits papiers, la firme avait pour cible d'atteindre la production de 500 000 véhicules durant l'année passée, et c'est une réussite, puisqu'on apprend que 509 373 voitures sont sorties des usines.

Voilà qui doit faire sourire Elon Musk et tous les dirigeants de Tesla... Dans leurs différents objectifs de l'année 2020, le très populaire constructeur de voitures électriques et autonomes devait atteindre une production de 500 000 voitures en 365 jours. Et visiblement, la cible a été atteinte puisque la société se nargue d'avoir sorti 509 373 voitures de ses usines.



Parmi elles, ce sont les Model 3 et Model Y qui ont brillé avec respectivement 454 924 voitures à eux deux tandis que 54 805 véhicules sont des Model S et X. Une belle augmentation par rapport à l'année dernière qui affiche quasiment 40% de plus !



Reste désormais à savoir quelles sont les ambitions de la firme pour l'année 2021 et ses déboires dues à la COVID-19.



