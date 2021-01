WhatsApp a battu un nouveau records d'appels pour le Nouvel An

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir

Avec la crise sanitaire et l'apparition de la nouvelle variante de la Covid-19, les fêtes de fin d'année ont été assez spéciales. Si Noël et le Nouvel An sont normalement l'occasion de retrouver ses proches, beaucoup ont fait le choix de passer les fêtes seuls, en couple ou en très petit comité. Cette absence de sociabilité pour éviter la propagation du Covid-19 a boosté (encore une fois) les applications de messageries instantanées. D'après un billet de blog de Facebook, WhatsApp a connu une forte activité pour la Saint-Sylvestre 2020.

Record d'appels sur WhatsApp

Si beaucoup de personnes utilisent essentiellement WhatsApp pour s'envoyer des messages écrits ou vocaux, de plus en plus d'utilisateurs utilisent aussi l'application pour les appels vocaux et vidéos.

Suite à la pandémie, les applications du type WhatsApp, Facebook Messenger et iMessage ont connu un fort succès pendant la Saint-Sylvestre 2020. En effet, comme les regroupements entre amis ou en famille étaient déconseillés, pour souhaiter la bonne année, il a fallu passer par les moyens numériques.



Si Facebook s'attendait à un trafic plus important sur ses applications, la plus grosse surprise est apparue du côté de WhatsApp où le nombre d'appels a explosé sur la journée du 31 décembre et dans la nuit du 31 au 1er janvier. Selon le réseau social de Mark Zuckerberg, les appels chiffrés de bout en bout ont rencontré un franc succès et ont battu un nouveau record. Facebook explique que plus de 1,4 milliard d'appels vocaux et vidéos à travers le monde ont transité par WhatsApp.

Ce nombre d'appels est impressionnant et représente une évolution de 50% par rapport à la Saint-Sylvestre de 2019. Facebook explique que c'est le plus grand nombre d'appels que ses équipes ont eu à gérer en 24h.

Caitlin Banford la responsable de programme technique chez Facebook a déclaré :

Avant la COVID-19, le réveillon du Nouvel An a généré les plus gros pics de Facebook en matière de messagerie, de téléchargement de photos et de partage social à minuit à travers le monde. Cependant, en mars 2020, les premiers jours de la pandémie ont produit des pics de trafic qui éclipseraient plusieurs fois le réveillon du Nouvel An - et cela a duré des mois. Dans les coulisses, Facebook Engineering s'est réuni pour apporter des améliorations d'efficacité sans précédent et rendre notre infrastructure plus résiliente. Ce travail comprend les tests de charge, les tests de reprise après sinistre et la capacité de brassage. Cette année, le réveillon du Nouvel An était très différent, et nous avions des équipes d'ingénieurs dans les applications Facebook, prêtes à prendre en charge n'importe quel problème, afin que le monde puisse sonner en 2021.



Du côté de Facebook Messenger, le trafic a aussi été très élevé. L'application a enregistré son taux le plus élevé d'appels vidéos de groupe sur la journée du 31 décembre.

Côté Facebook Live et Instagram Live, vous avez aussi été nombreux à diffuser en direct, il y a eu 55 millions de diffusions pour le soir du Nouvel An.

Pourquoi un tel succès pour WhatsApp ?

On pourrait se poser la question : "pourquoi un tel succès pour WhatsApp ?". Cela fait maintenant plusieurs années que l'application est populaire et possède déjà une large base d'utilisateurs fidèles partout dans le monde. Cette hausse historique du nombre d'appels s'explique bien évidemment par l'absence des soirées du Nouvel An. Même si certains se sont regroupés, beaucoup ont décidé de rester chez eux et d'éviter de voir leurs proches. De plus, les restaurants étaient fermés, tout comme les feux d'artifices un peu partout en France. Raison de plus pour rester chez soi...

Finalement, tous les proches que vous n'avez pas vus pendant la soirée du Nouvel An, vous les avez contactés via les apps habituelles de votre smartphone pour leur souhaiter une bonne année.

L'autre explication la plus probable du succès de WhatsApp c'est que l'application est disponible sur iOS et Android !

Dans un monde merveilleux (avec des paillettes et des bisounours) tout le monde aurait un iPhone, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Vos amis et votre famille ne sont pas tous sur iOS et ne peuvent donc pas utiliser FaceTime. C'est là qu'interviennent les applications de messageries comme Facebook Messenger et WhatsApp qui cassent cette barrière qu'a mise Apple avec FaceTime.



Facebook s'est félicité de cette belle performance (tout en préservant la stabilité de ses infrastructures) et a assuré continuer à aider tous ses utilisateurs à rester connectés en 2021.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger