PS5 : Sony rembourse si vous avez acheté un jeu devenu gratuit sur le PS Plus

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Cette situation a du arriver à au moins l'un d'entre vous ces dernières années : l'un des jeux présents sur le Play Store vous fait du pied, puis vous craquez et décidez de l'acheter après des semaines d'hésitation. Le voici, dans votre bibliothèque, prêt à être exploré quand tout à coup, la nouvelle tombe...



Le petit malin était prévu dans les jeux offerts du mois suivant du PS Plus (système d'abonnement lancé par Sony), ne vous laissant qu'avec vos larmes et votre porte-monnaie amaigri. Un problème qui semblerait être réglé par le Nippon, qui annonce un remboursement dans un cas équivalent sur PlayStation 5.

Sony revoit sa politique d'achat sur la PlayStation 5

Il semblerait donc que Sony ait prévu un remboursement en cas d'achat d'un jeu PlayStation 5 qui passerait gratuit quelque temps après grâce aux jeux offerts du PS Plus. C'est en tout cas ce que signalent plusieurs joueurs sur Reddit, signalant avoir reçu un mail de la part de Sony leur annonçant que leur achat récent allait être bientôt remboursé.



Pour exemple, Maneater est disponible sur le PS Store depuis mai 2020 et une version next-gen est disponible depuis le lancement de la PS5. Des joueurs ont ainsi acheté le jeu, avant de s'étonner de le voir gratuit dans les jeux du mois...

De par votre statut d’abonné au PlayStation Plus, nous allons rembourser le prix d’achat de ce produit sur votre portefeuille PlayStation Store car il s’agit d’un des jeux mensuels du PlayStation Plus. Cela ne va pas affecter votre capacité à jouer au jeu étant donné que nous ne l’avons pas retiré de votre bibliothèque.

Une belle nouvelle !



