Vous allez supprimer Messenger après cet article

Il y a 2 heures

Julien Russo

8

Depuis bientôt un mois, Apple oblige tous les développeurs iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS à communiquer les informations qu'ils collectent pendant que vous utilisez leurs apps. Si la majorité des applications restent raisonnable et protège votre vie privée, certaines sont des catastrophes ambulantes. Un graphique qui provient de 9to5mac nous montre à quel point Facebook Messenger est nocif par rapport aux autres applications de messageries instantanées.

Facebook Messenger est à bannir si vous souhaitez préserver votre vie privée

C'est l'une des nouvelles règles de l'App Store avec iOS 14, les développeurs doivent maintenant être clairs et transparents sur la collecte des données qu'ils organisent au sein de leurs applications.

Si pour certains, ce n'est pas une mauvaise nouvelle puisqu'ils n'ont rien à se reprocher, pour d'autres on aurait préféré garder toutes ces informations pour soi.



Dans la catégorie des applications de messageries instantanées, vous avez le choix... Il y a WhatsApp, Viber, WeChat, Line, iMessage, Tango, Message Me et un certain Facebook Messenger. On va justement s'intéresser à ce dernier. Depuis plusieurs semaines, Facebook ne cesse de faire polémique concernant les informations qui sont récupérées pendant que vous discutez avec vos proches.

Pourquoi autant de bruit ? C'est parce que le réseau social de Mark Zuckerberg se permet de prendre des données qui n'ont aucun lien avec une expérience de réseau social ou de messagerie instantanée.

Quand vous utilisez l'application Facebook Messenger, celle-ci récupère les données suivantes :

Santé et activité physique

Achats

Informations financières

Localisation

Coordonnées personnelles

Contacts

Contenu utilisateur

Historique de recherche

Historique de navigation

Vos identifiants

Données d'utilisation

Informations sensibles

Diagnostic

Et Apple explique aussi la récupération "d'autres données"

Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi la firme de Cupertino autorise la récupération d'autant de données pour une application qui n'a qu'un seul but... Vous proposez des conversations écrites et des appels VoIP. On ne peut nier que Facebook est dans l'abus absolu, mais on ne peut pas dire qu'Apple a les mains propres, l'entreprise est complice en laissant Facebook récupérer un nombre incalculable d'informations personnelles sur des centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde.

By 9to5mac

Pour interpeller les utilisateurs iOS et Android sur la dangerosité d'utiliser Facebook Messenger pour votre vie privée, le média américain 9to5mac a publié un graphique comparant la récupération des données de Facebook Messenger face à ses concurrents.

Quand on voit la longue liste de l'app de Facebook, on s'aperçoit que WhatsApp (aussi de la même maison) reste loin derrière, tout comme iMessage et l'application Signal.

À côté, Signal Foundation reste un petit joueur avec la récupération de vos coordonnées seulement (et qui en plus n'établissent aucun lien avec vous).

En ce qui concerne iMessage, Apple reste aussi raisonnable avec la récupération de votre adresse mail, numéro de téléphone ainsi que la récupération de vos identifiants et Device ID. Des données nécessaires pour vous identifier afin d'utiliser iMessage sous la bonne identité.

Les choses commencent à se compliquer avec WhatsApp qui récupère votre localisation, vos informations financières, la liste de vos contacts...



Le numéro 1 de la récupération des données personnelles dans le secteur des applications de messageries instantanées est sans aucun doute Facebook Messenger qui récupère des données qui sont complètement incohérentes avec l'utilisation que vous faites de l'app.

En quoi Facebook a besoin de l'historique de vos recherches internet, de vos informations financières ou encore d'informations sensibles pour optimiser votre expérience utilisateur ?



Cette nouvelle catégorie confidentialité sur l'App Store aura révélé le vrai visage du groupe Facebook qui n'a qu'un seul but, vous donnez l'accès à de superbes fonctionnalités de communication avec derrière un aspirateur de données personnelles qui doivent probablement être revendues à prix d'or. Le pire c'est que cela ne nous surprend même plus avec tous les antécédents qu'a le réseau social...

Télécharger l'app gratuite Messenger