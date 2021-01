AMD devant Intel dans la vente de CPU de bureau sur T1 2021

Corentin Ruffin

C'est une grande première depuis 15 ans ! Le célèbre fabricant américain de microprocesseurs et cartes graphiques AMD vient de devancer Intel, le mastodonte du domaine, dans les ventes de CPU de bureau. Car oui, il faut remonter à 2006 pour trouver une similitude dans les parts du marché, ce qui ne nous rajeunit pas.



Les résultats sont tombés hier, et AMD l'emporte avec 50,8 % des ventes sur le marché du processeur des ordinateurs. Une première depuis 15 ans !

AMD dépasse Intel sur le marché des ordinateurs de bureau

On connait tous Intel pour être l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de semi-conducteurs, que ce soit pour les ordinateurs de bureaux ou les ordinateurs portables. Seulement, petit à petit, il se fait rattraper par son concurrent principal qui n'est autre que AMD qui, lui, continue son ascension.



Pour ce faire, il profite de la baisse de forme d'Intel qui s'explique par des lacunes dans la finesse de gravure, mais également des performances peu glorieuses. Pour la première fois depuis 15 ans, AMD s'empare de la première place dans la vente de CPU de bureau.



D'après le site web PassMark, l'américain s'empare de 50,8 % de parts de marché sur le premier trimestre 2021, une première en 15 ans.



Du côté des PC portables, Intel reste loin devant avec 83,8 % de parts de marchés, mais on constate une remontée d'AMD.



